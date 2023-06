Eerste regionale hittegolf een feit, onze weerman weet of het warm blijft

In Woensdrecht is rond kwart over een zondagmiddag de eerste regionale hittegolf van dit jaar vastgesteld. Voor zo'n hittegolf moet het bij een KNMI-weerstation minimaal vijf aaneengesloten dagen tenminste 25 graden zijn, waarvan drie dagen 30 graden of meer. In Woensdrecht is deze zondag aan deze voorwaarden voldaan, als eerste in Nederland.

Om die regionale hittegolf in Woensdrecht vast te stellen, moest het daar deze zondag nog een keer 30 graden worden. Dit was aan het begin van de middag het geval. Johnny Willemsen van Weerplaza vertelde zondagochtend in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant al dat het deze zondag weer heet zou worden. "Zelfs nog ietsje heter dan zaterdag: 32 tot 33 graden. Zaterdag was de hoogst gemeten temperatuur in Brabant 31,7 graden. Er komt dus nog een goede graad bij." Maandag zullen nog een aantal weerstations in Nederland een regionale hittegolf kunnen vaststellen. "Maar Woensdrecht kon dit als enige deze zondag al bereiken, omdat het daar afgelopen woensdag al 25 graden was." Donderdag werd het in Woensdrecht 26,5 graden, vrijdag 30,3 en zaterdag 31,6.

"Het kan erger."

Echt plakweer is het volgens de weerman van Weerplaza deze zondag niet. "Tenminste, het kan erger", vertelde Johnny op de radio. "Het kan namelijk vochtiger zijn, dan voelt het nog vervelender aan. Maar de meeste mensen vinden het vandaag echt wel heet." Daarbij moet je deze zondag rekening houden met zonkracht 7, dat is hoog. "Maar je zal zondagmiddag niet geneigd zijn in de zon te gaan zitten", vermoedt Johnny "Tenzij je uit het water komt, bijvoorbeeld. Doe je dat wel, ga je zwemmen, smeer je dan goed in!"

"Om negen uur 's avonds is het nog steeds zo'n 27 graden."