Kluis met foto's van overleden Wesley gejat: politie pakt dader op

Verslagen waren Ferd Engels en zijn vrouw, toen bij een inbraak in hun huis in Beek en Donk begin deze week een kluis vol persoonlijke spullen van hun overleden zoon Wesley werd weggeroofd. Maar nu krijgt het verhaal mogelijk toch een goede afloop. De zus van Wesley laat op Facebook weten dat er iemand is opgepakt voor de pijnlijke diefstal.

Bij de inbraak afgelopen dinsdag werden naast de spullen van Wesley ook geld en sleutels meegenomen. "Die hoef ik niet terug, maar die foto’s van m’n overleden zoon wel", zei Ferd kort na de roof. "Daar moeten ze van afblijven. Gooi ze maar in de brievenbus."

Op de foto's die Ferd bedoelt is onder meer te zien hoe Wesley ligt opgebaard en beelden van de uitvaart. Zijn ouders hebben de foto's zelf nog nooit gezien. "We hebben ze in de kluis gelegd met de gedachte dat we ze zouden bekijken als we het er tijd voor vonden", vertelde Ferd. "Het is echt iets van ons, van m’n vrouw en mij. Je kan niet bedenken hoeveel pijn het doet. Het voelt alsof we hem opnieuw verliezen."