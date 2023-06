Weer brand bij Eftelingshow Raveleijn: 'Onderzoeken of er een verband is'

Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken bij parkshow Raveleijn in de Efteling. Op foto's is te zien hoe een huisje naast de poort op het middenterrein van het theater in brand staat. Eind vorige maand was het ook al raak. Het theater is tijdelijk ontruimd.

Volgens een woordvoerder van de Efteling ging het om een kleine brand tijdens de show van vijf uur. Het vuur kon door het park zelf geblust worden. Wel komt de brandweer nog voor een controle.

Op 30 mei ontstond er dus ook al brand tijdens de show. Toen sloegen de vlammen uit een huisje in het decor. De schade bleek achteraf overigens mee te vallen.

Waardoor er voor de tweede keer in korte tijd brand is ontstaan in de show, kan de woordvoerder op dit moment nog niet zeggen. "Sinds de opening van Ravelijn in 2011 gebruiken we vuureffecten. Dat het nu twee keer in korte tijd misgaat, lijkt vooralsnog op toeval. Maar we gaan uiteraard wel onderzoeken of er een verband is.

Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer de show weer open gaat. "We moeten eerst alles goed controleren. Dat zal dus waarschijnlijk vandaag niet meer het geval zijn. Maar zodra alles veilig is, gaan we weer open."

In een video van pretparkwebsite Looopings is te zien hoe de vlammen uit het huisje slaan.