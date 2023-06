Ouderen weer vast door kapotte liften: 'Een vrouw was compleet in paniek'

Het was zondagmiddag opnieuw raak in de flat Parkzicht in Tilburg: wederom waren allebei de liften in het gebouw buiten gebruik. Met alle gevolgen van dien. Zo zitten hoogbejaarde bewoners noodgedwongen urenlang in de hitte te wachten tot ze naar boven kunnen. Volgens WonenBreburg is het warme weer de boosdoener. "We vinden dit heel vervelend."

Het zijn geen nieuwe problemen. Sterker nog, een jaar geleden schreef Omroep Brabant al over de aanhoudende storingen in het gebouw. Vorige week beloofde eigenaar WonenBreburg nog beterschap, na nieuwe klachten van bewoners. In ieder geval één van de liften, die op dit moment gemoderniseerd worden, zou het de komende tijd moeten doen. En dit weekend leek er ook daadwerkelijk licht aan de horizon. Beide liften in het gebouw waren gemaakt. Tot zondagmiddag rond vier uur in de middag opnieuw het noodlot toesloeg. De lift bleef hangen tussen de elfde en twaalfde verdieping, waardoor bewoners alleen nog naar boven en beneden konden via de trappen. En dat is voor veel van hen een behoorlijke, of zelfs onmogelijke opgave. "Er zaten zeker een stuk of 18 bewoners beneden in de grote hal te wachten", vertelt de 74-jarige Elly Stockermans. "Nou, die is volledig van glas, dus dat werd bloedheet. Ik sprak net een vrouw van een jaar of 75. Die was helemaal in paniek. Ze heeft laatst een longembolie gehad en was nu door de hitte hartstikke benauwd geworden. Het is zo triest."

"Ik wilde niet naar beneden, maar moest toch mijn hondje uitlaten."

Om het wachten iets draaglijker te maken heeft Elly inmiddels wat stoelen uit haar berging gehaald. "Ik wilde eerst niet naar beneden, omdat ik zelf ook last heb van mijn gezondheid. Maar ik moest op een gegeven moment toch mijn hondje uitlaten. Dus ik heb mijn puffer erbij gepakt en ben op pad gegaan." Inmiddels lijkt het erop dat de lift mondjesmaat weer wat tochtjes op en neer kan maken. Maar hoe betrouwbaar dat is, durft Elly niet te zeggen. "Net kwam 'ie plots van twaalf hoog naar beneden. Daarna zijn er wat mensen omhooggegaan, maar even later hing alles weer stil." Een woordvoerder van WonenBreburg benadrukt hoe vervelend de situatie is. "Wij moeten er gewoon voor zorgen dat die liften goed werken. Daarom hebben we dit weekend ook speciaal monteurs gestuurd. En in geval van nood hadden we medewerkers van technisch hulpverleners RECO ter plekke, die de bewoners naar boven konden helpen." En daar ging het even mis zondagmiddag, vertelt de woordvoerder. "Omdat de liften goed werkten en het heel rustig was, gingen de mensen van RECO net even weg. Op dat moment begaven de liften het weer. Dat mensen dan teleurgesteld, boos en angstig zijn, snap ik heel goed. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat alles zo snel mogelijk betrouwbaar werkt."