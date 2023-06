Gestolen accu uit AED: 'Je hebt er niks aan je kunt hem niet eens opladen'

Beheerder Jan Albers Is maandag meteen op pad gegaan om alle AED's In Schaijk te controleren. Burgerhulpverleners konden donderdagavond een AED niet gebruiken om een vrouw te reanimeren, omdat de accu uit de defibrillator verdwenen was. Gestolen volgens Jan. De vrouw die gereanimeerd moest worden, is overleden. Volgens Albers had ze het ook met een werkende AED niet overleefd.

"Het is egoïstisch en onbegrijpelijk, vooral ook omdat je de accu niet kunt opladen en er dus niks aan hebt", vertelt Jan bij de defibrillator die donderdag dus niet gebruikt kon worden. "Ik denk dat iemand met zo'n zelfde apparaat in de regio de accu uit dit apparaat heeft gehaald. Waarschijnlijk omdat de accu van dat apparaat stuk was", aldus Jan. AED's zijn draagbare apparaten en ze hangen op openbare plekken. Met het apparaat kan het hartritme worden hersteld door het geven van een elektrische schok.

Je hoopt het nooit mee te maken, maar volgens het Rode Kruis krijgen in Nederland driehonderd mensen per week een hartstilstand. Dat kan gebeuren tijdens het hardlopen, op het werk, in de bioscoop of gewoon thuis op de bank. Bij een hartstilstand telt elke seconde, dus controleert Jan na het incident van afgelopen donderdag alle AED's in zijn gemeente. "In Schaijk hangen er zeven", vertelt hij. Als Jan bij de bibliotheek naast de voordeur het apparaat test, is meteen te zien dat de batterij nog aanwezig is. Elke zes seconden knippert er een groen lampje.

De fabrikant van de AED's schrijft voor om de apparaten twee keer per jaar te controleren, maar Jan en zijn collega's controleren in Schaijk zelfs vier keer per jaar. Hij test dan ook of ze het echt doen. Als hij de klep van de AED opent, hoor je meteen een stem die zegt wat de gebruiker precies moet doen. "Eigenlijk kan iedereen een leven redden met dit apparaat", zegt Jan. In het koffertje van de AED zitten ook een schaar en andere attributen die mogelijk nodig zijn om de patiënt te helpen. De defibrillator bij de bibliotheek doet precies wat ie moet doen en de accu is dus ook in orde. Alle andere apparaten in Schaijk worden door Jan op dezelfde manier gecontroleerd. Hoe sneller je een AED gebruikt bij een hartstilstand, hoe groter de overlevingskans. Daarom is het van levensbelang dat in elke buurt een AED hangt en dat die het ook echt doet.