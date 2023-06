Zwakbegaafde John B. had last van prikkels en belaagde daarom jonge meisjes

De zwakbegaafde John B. (57) vergreep zich in de zomer vorig jaar twee keer aan een aantal jonge meisjes in Gemert. De rechter boog zich maandag over de zaak. "In mijn hoofd is het een warboel, dan krijg ik last van prikkels en die kan ik moeilijk onderdrukken", vertelde B.

Al ruim twintig jaar woonde B. vanwege zijn psychische problemen in een gesloten afdeling van GGZ-instelling Huize Padua in Boekel. Maar vanaf september 2020 kreeg hij meer vrijheden en mocht B. zonder begeleiding van het terrein af. In de zomer van vorig jaar zag hij twee meisjes bij de lokale supermarkt. “Toen werd het in m’n bol te veel. Ik kreeg een soort van kortsluiting en ik heb me niet in bedwang kunnen houden”, legde B. maandag aan de rechter in Den Bosch uit.

“Het klinkt heel raar, maar daarna was ik van m’n lusten verlost.”

Hij fietste de meisjes achterna en pakte het oudste meisje (12) bij haar borsten. Een schuldgevoel had hij niet en hij was ook niet bang om gepakt te worden. Hij voelde vooral opluchting. “Het klinkt heel raar, maar daarna was ik van m’n lusten verlost.” Tijdens de zitting komt hij duidelijk uit z’n woorden. Hij oogt kalm en toont weinig emotie. Zich inleven in de slachtoffers kan hij niet. Dat komt ook door zijn autisme wat een jaar geleden is vastgesteld. B. blijkt al vaker veroordeeld te zijn. Hij kreeg al eens vier jaar tbs. Volgens zijn advocaat Van Laake was dat al in de tijd voordat hij werd opgenomen op een gesloten afdeling in Huize Padua. De vader van een van de meisjes is naar de rechtbank gekomen. Zijn twee dochters (12 en 9 jaar) waren die middag een rondje gaan skeeleren en werden op klaarlichte dag door John B. belaagd. Later is gebleken dat hij twee weken eerder ook een ander 14-jarig meisje uit het niets bij haar billen heeft gepakt.

"Het lijkt alsof de rechten van meneer belangrijker zijn dan de rechten van mijn kinderen."