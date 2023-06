Al 13.000 euro ingezameld voor ontslagen docent die al 27 jaar bijles geeft

Gert Regterschot geeft al 27 jaar bijles op de Technische Universiteit in Eindhoven. Niet in een lokaal, maar onder een trap. Salaris krijgt hij niet. In 1995 werd hij namelijk ontslagen, maar Gert is het daar niet mee eens. Hij blijft lesgeven, ondanks dat hij inmiddels op een houtje moet bijten. Een van zijn studenten is daarom een doneeractie gestart. Binnen een paar dagen is er al ruim 13.000 euro ingezameld.

Het verhaal verscheen vrijdag in de NRC en op de nieuwssite van de universiteit Cursor. Elke doordeweekse ochtend geeft Gert studenten bijles in ruim dertig exacte vakken. Zo helpt hij naar eigen zeggen ieder jaar 700 studenten. En hij wordt door ze op handen gedragen. Dankzij hem krikken ze hun cijfers op en slagen ze glansrijk.

Ontslag

Gert (64) begon eind jaren tachtig op de TU als docent technische bedrijfskunde. Na verloop van tijd ontstonden er spanningen. Gert zou niet goed samenwerken met collega’s en te weinig onderzoeken publiceren. Hij werd ontslagen. Maar de Eindhovenaar liet het er niet bij zitten. Hij stapte twee keer naar de rechter. Die gaf hem geen gelijk, maar toch blijft hij volhouden. Gert vindt dat hij nog altijd docent is op de universiteit.

Volgens de TU is er nooit moeilijk gedaan over de bijlessen. Maar de situatie veranderde toen Gert tegen steeds meer studenten en docenten ging vertellen dat hij een medewerker is die al jarenlang niet betaald wordt. Hij zou overlast veroorzaken en daarom verbood de universiteit hem om in de lokalen les te geven. “Op de campus zelf blijft hij welkom”, is te lezen in een statement op de website van de TU.

Leven van spaargeld en statiegeld

Sindsdien geeft Gert les aan een ronde tafel onder de trap van een studentenflat. Dat doet hij veertig uur per week. Een bijstandsuitkering heeft hij niet en zijn spaargeld is inmiddels op. Hij leeft van twaalf euro per week en haalt flessen uit de prullenbak voor wat statiegeld.

Een van de studenten die veel aan zijn hulp heeft gehad is Sumya Mobder. Ze startte een doneeractie en die blijkt een enorm succes. De teller blijft ieder uur oplopen en inmiddels is er al ruim 13.000 euro opgehaald. Gert weet niet wat hem overkomt, vertelt hij maandag tegen Cursor. “Zoveel positieve reacties zijn erop gekomen en dan ook nog de doneeractie die al door zoveel mensen is gesteund met een bedrag. Ik ben enorm verrast."