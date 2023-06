Dieven roven keuken in nieuwbouwhuis leeg: 'Alleen koelkast staat er nog'

Vol trots laat Thomas Antonis uit Eindhoven zijn nieuwbouwhuis aan de Panorama zien, maar hij is ook geschrokken. Dit weekend werden alle apparaten in de keuken gestolen. “Het voelt heel raar. Hoe kan ik hier nog met een veilig gevoel wonen?"

Ron Vorstermans & Noël van Hooft Geschreven door

Het was de bedoeling dat hij over een maand zou intrekken. "Boven is alles al klaar. Beneden moeten we nog schilderen, de vloer leggen en dus de keuken plaatsen”, vertelt Thomas terwijl hij door zijn nieuwe huis loopt. Die keuken zou eigenlijk deze week geplaatst worden, maar dat is nu niet meer mogelijk. De dieven hebben afgelopen weekend toegeslagen via een raam in het toilet.

"Ik kreeg een kleine hartaanval toen ik zag dat er met dozen geschoven was."

"Ik kwam zondag binnen met mijn vrouw en kind en kreeg een kleine hartaanval toen ik zag dat er in de keuken met dozen geschoven was. We zagen buiten al het toiletraam openstaan. Binnen zag mijn vrouw het raam op de grond liggen. Ze hadden het raam er gewoon uitgetrapt." De keuken staat dinsdag nog vol met dozen. "De kasten hebben ze laten staan, maar alle apparaten ter waarde van 13.500 euro hebben ze meegenomen. Alleen de koelkast staat er nog. Die was denk ik te zwaar." Thomas is verzekerd en dinsdagmiddag komt de schade-expert langs. Wel loopt de bouw veel vertraging op door de diefstal. Maar bovenal verkeert het gezin in onzekerheid.

"Hoe veilig is het hier?"

"Ik ga zeker een alarmsysteem installeren. Ik blokkeer nu al de deur van het toilet als ik hier iedere avond wegga zodat ze niet opnieuw op dezelfde manier binnen kunnen. Je voelt wel van: hoe veilig is het hier? Dat voelt raar. Ik heb hier ook gewoon een vrouw en kind wonen straks." Aan de Panorama in Eindhoven wonen nog maar twee gezinnen in hun huis. De rest is nog bezig met het inrichten van hun nieuwbouwhuizen. “Tegenover mij wonen, maar achter mij niet. Gelukkig heeft de wijkagent mij gebeld en verteld dat de politie hier ’s avonds rond gaat rijden.” De politie bevestigt aan Omroep Brabant onderzoek te doen naar de inbraak. "Dit soort inbraken is op dit moment geen ‘trend’ die we herkennen in nieuwbouwwijken in de wijk Blixembosch", aldus de politie.