Slachtoffer (8) van gewelddadige aanval deelt haar afschuwelijke ervaring

Het 8-jarige meisje dat maandag in Bergen op Zoom werd aangevallen door een onbekende gemaskerde man, is erg geschrokken. "Het was heel erg eng", vertelt ze de volgende ochtend. Het gebeurde rond vijf uur 's middags in een steegje achter haar huis aan de Vlierstraat, terwijl het kind daar aan het spelen was. Samen met haar moeder doet ze haar verhaal.

"We hebben de hele nacht niet geslapen. Ik ben er misselijk van. Het was echt verschrikkelijk", vertelt de moeder van het meisje. Ze wil graag dat haar gezin anoniem blijft, omdat ze bang is dat de verdachte hen anders nog een keer komt opzoeken. In de steeg achter hun huis is de volgende ochtend nog duidelijk een bloedspoor te zien. Het meisje werd daar maandag plotseling achterna gezeten door een man. "Ik was aan het fietsen en toen hoorde ik iets achter me", vertelt het meisje. "Ik hoorde een raar geluid en iemand die twee keer zei: "Ik kom naar je toehoe..."

"Ik zag niks, het was heel erg eng."

Vervolgens keek ze snel achterom, naar links en rechts: "Maar ik zag niks. Het was heel eng." Daarop wilde ze snel weggaan. Toen hoorde ze nog een geluid en iemand die zei: "Ik ben naast jou..." "Toen ging ik naast me kijken. Maar hij was achter me, niet naast me." Vervolgens haalde man 'iets van metaal' uit zijn zak, waarmee hij haar verwondde aan haar voet. "Het was aan het bloeden", weet ze. De moeder laat foto's zien waarop te zien is dat de huid tussen haar tenen volledig los liet.

"Mijn voet ligt helemaal open."

Het meisje rende huilend naar huis en liet een spoor van bloed achter zich. De buurman schoot te hulp en bracht het meisje naar de huisarts. "Daar hebben ze een verbandje erom gedaan." Daarna werd ze naar een ziekenhuis gebracht. Ze heeft ook hechtingen gekregen. Volgens het meisje is haar voet 'helemaal open'. "Het doet heel zeer." Het moment heeft diepe indruk op het gezin gemaakt. De moeder wil liever niet meer dat haar kinderen nog alleen buiten spelen. Ook buurtbewoners zijn geschrokken van wat er is gebeurd. Iedereen in de straat lijkt dinsdagochtend van de mishandeling gehoord te hebben. "Had hij mij maar gepakt, dat was veel eerlijker geweest. Ik had nog wat terug kunnen doen", zegt en man. Drie jonge bespreken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat er nooit meer zoiets gebeurt. De verdachte ging er na de mishandeling vandoor. Hij zou ongeveer 1,80 meter lang zijn. Hij droeg zwarte kleren en een zwart masker. Volgens het kind zou de man ook een bivakmuts hebben gedragen en een hoed op hebben gehad. LEES OOK: Meisje (8) mishandeld door gemaskerde man