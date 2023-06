Guus ziet Flemming als gedroomde Groots-opvolger: Feest met een grote F

Volgend jaar zet Guus Meeuwis na 17 edities een punt achter zijn Groots-concerten. Maar als het aan de zanger ligt, gaan de concerten daarna door met een andere artiest. Flemming zou volgens Guus Meeuwis een ideale opvolger zijn. “Het is zeker iets om over te dromen”, laat Flemming weten.

Een naam voor de opvolger van Groots heeft Flemming al bedacht: "Feest met een grote F, dat lijkt me wel wat.”

Guus is fan

Guus Meeuwis ziet Flemming over twee jaar wel in het Philips Stadion staan: "Hij is aardig op weg naar een eerste stadionconcert. Ik ben onwijs fan van hem. Als hij voelt dat hij er klaar voor is, dan is hij er klaar voor."

De 27-jarige Flemming uit Den Bosch ziet het als een enorm compliment, zegt hij in een reactie aan Omroep Brabant. “Het is een enorme eer dat Guus mij als opvolger van zijn stadionconcerten ziet, al is het lastig om zoiets te evenaren.”

Flemming heeft eerder in een interview aangegeven dat onder andere Guus Meeuwis zijn grote voorbeeld is: “Het is mijn doel om net zo’n lange carrière te hebben als Guus, met net zo’n mooie concerten. Ik hoop dat ik over twintig jaar ook nog voor volle zalen mag staan." Uiteindelijk hoopt Flemming de Nederlandse Ed Sheeran te worden.

Bellen

Een stukje van die droom komt dit weekend al uit, dan staat de Bossche zanger in het voorprogramma van Groots met een Zachte G. De zanger kan dan backstage zien hoe zo'n stadionshow in zijn werk gaat. "Dan moet hij goed opletten en als hij het daarna echt van plan is, moet hij me maar bellen", zegt Guus Meeuwis. "Hij kan me alles vragen."

Flemming zegt nog niet meteen ja: “Laten we eerst maar eens drie keer het voorprogramma doen komend weekend. Dan zien we daarna wel weer verder."

Flemming over zijn jongensdroom: