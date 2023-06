Sjef Weber: trots kamper, autosloper en trainer van wereldkampioenen

Sjef Weber (61) is de drijvende kracht achter zijn schoonzoon, kickbokser Nieky Holzken uit Helmond. Hij draagt zijn tas, is zijn sparringpartner bij de warming-up en zette lang geleden eens gratis remmen onder zijn afgeragde Golfje. Deze week verschijnt een boek over het bewogen leven van Sjef: jongen van het kamp, autosloper en trainer van wereldkampioenen.

Het idee voor een boek over zijn leven ontstond al jaren geleden. Schrijver Arnold Otten wist nog heel goed wie Sjef was. Tijdens een voetbalwedstrijd had Sjef hem namelijk hard in ‘zijn huishouden’ geknepen, zo staat in het voorwoord. Sjef was ‘rauw’ volk van het kamp. “En als ze dat in Helmond zeggen, dan is het dus echt rauw.”

In zijn autobedrijf in Helmond trekt Sjef Weber zijn shirt omhoog. Op zijn zij staan de portetten van zijn ouders getatoeëerd. “Zonder hen was ik nooit geworden wie ik nu ben. Ik ben heel streng opgevoed, maar achteraf ben ik daar heel dankbaar voor.” Zijn 80-jarige vader, Tommie Weber, komt nog elke dag volop meewerken op het bedrijf. “Voor nul euro, hè?”

Het woordje ‘burger’ valt regelmatig bij Sjef. De mensen die geen echt kampersbloed hebben. Het zijn in zijn ogen ook de ‘burgers’ die de woonwagencultuur hebben verpest. “In de jaren 60 rookte iedereen wiet, maar wij wisten niet eens wat dat was. Ik mocht niet eens op het spoor achter het kamp komen, dan had ik meteen twee weken straf.”

Sjef hoopt dat het boek zorgt voor meer begrip over woonwagenbewoners. “Ik wil burgers laten zien hoe wij zijn. Dat ze onze cultuur beter begrijpen. En dat mensen het woonwagenkamp anders benaderen. Er is nog steeds veel discriminatie, terwijl veel kampers goede mensen zijn.”

Volgens Sjef wordt hij nog iedere dag geconfronteerd met wat mensen vinden van ‘kampers’. Zeker ook omdat hij autosloper en -verkoper is. “Is hij wel te vertrouwen, denken ze dan. Maar denk je dat we hier 47 jaar lang een zaak hadden kunnen hebben, als het niet zo was?”

“Jongens van buiten vreeën met de meisjes op het kamp. Om erbij te horen, wilden zij ruiger zijn dan de kampers en toen veranderde het", zegt Sjef. "Ik zou nu niet meer op het kamp willen staan. Het is niet meer zoals vroeger. Maar ik ben er wel heel trots op dat ik een kamper ben. Ik word boos als het verhaal over kampen verkeerd verteld wordt op tv.”

Naast zijn autobedrijf is Sjef Weber dagelijks bezig met de sportschool, die intussen van Nieky is. Sjef was vroeger een goede bokser. Hij was meerdere keren kampioen van Zuid-Nederland en in 1980 Nederlands kampioen bij de junioren. “Maar in die tijd kon ik niks met boksen beginnen. Ik moest voor mijn gezin zorgen.”

Het boek Sjef de Sloper telt 120 bladzijden. “Ik had nog zoveel meer te vertellen”, zegt Sjef. “Maar Arnold wilde er ook een keertje klaar mee zijn. Misschien komt er nog een tweede deel. Misschien als Nieky stopt. Het zal niet meer lang duren, hij is al 39. Een unicum in het kickboksen.”