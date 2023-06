Een jongen in Hapert heeft dinsdagnacht onbedoeld zijn buurtgenoten behoorlijk laten schrikken. Omwonenden hoorden hem om hulp schreeuwen en belden de politie.

Maar toen agenten met spoed naar het huis van de jongen gingen, bleek dat hij niet in nood was. De jongen was aan het gamen en hij ging zo op in zijn spel, dat hij daarbij nogal wat geluid maakte.

"Niks aan de hand dus!", schrijft de politie.