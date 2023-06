Monica belde 112 omdat ze dacht dat haar buurjongen vermoord werd

Bewoners van de Akkerwinde in Hapert schrokken dinsdagavond van een hele hoop geschreeuw. "Het leek net alsof er iemand afgeslacht werd", zegt bewoonster Monica. Nadat ze de politie had gebeld, bleek het te gaan om haar 15-jarige buurjongen die fanatiek aan het gamen was.

Even lekker buiten afkoelen, dacht Monika dinsdagavond. Ze zat rustig in haar voortuin toen ze ineens een enorm kabaal hoorde.

"De politie kwam heel snel met drie auto's."

"Ik denk: wat hoor ik toch allemaal? Ik hoorde geschreeuw en getier. Het klonk echt niet goed. Het was heel veel heftig en agressief geschreeuw. Het leek net of er iemand afgeslacht werd." Samen met haar man bleef ze luisteren. Het geschreeuw werd steeds harder. "Ook de buurvrouw kwam naar buiten. Ze zei: 'Het komt van hiernaast'." Monica twijfelde of ze de politie moest bellen. "Totdat het zo erg werd dat mijn man zei: 'Nu bellen! Bel de politie!' Ze kwamen heel snel. Met niet met een of twee, maar met drie auto’s."

"Is hier politie aan de deur geweest?"

"De politie heeft aangebeld bij de buurjongen. Toen bleek dat hij een computerspel aan het spelen te zijn. Hij zou rustig aan doen de rest van de avond, zei hij." Uiteindelijk konden de agenten er volgens Monica ook wel om lachen. Tijdens ons gesprek met Monica komt de vader van de 15-jarige jongen naar buiten gelopen. Hij reageert verrast. "Is hier politie aan de deur geweest? Ik weet van niets. Ik kwam rond twaalf uur thuis. Mijn zoon heeft niets gezegd."

"Hoe kun je zoveel lawaai produceren tijdens een spelletje?"