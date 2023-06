Twee auto's willen tractor inhalen: frontale botsing met tegenligger

Twee automobilisten zijn woensdagochtend frontaal op elkaar gebotst nadat twee auto's een tractor wilden inhalen via de andere weghelft. Het ongeluk gebeurde op de Diepveldenweg, ter hoogte van de Hooge Berkt, in Bergeijk.

De voorste auto kwam frontaal in botsing met een tegemoetkomende auto op de andere weghelft.

Het waren twee auto's die de tractor wilden inhalen. Dat deden ze op een weggedeelte met een middenberm van zo'n dertig meter lang. Ze konden dan ook niet meer naar rechts op het moment dat de auto uit tegenovergestelde richting dichterbij kwam.

Gewonde

Een inzittende is door de harde klap gewond geraakt en meegenomen naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk in welke auto deze persoon zat. De weg is deels afgesloten voor onderzoek. De politie heeft het verkeer omgeleid.

Ook de tweede inhalende auto liep schade op, de bestuurder schampte zijn voorganger aan de achterkant.