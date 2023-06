Zo overleef je de stress voor de examenuitslag: 'Blijf weg bij je moeder'

Duizenden middelbare scholieren zitten woensdagmiddag met klotsende oksels en een bonkend hart te wachten op dat ene telefoontje: zijn ze geslaagd of niet? Maar hoe kom je die loeispannende uren nou het beste door? Therapeute Miranda Meiners uit Etten-Leur weet alles over stress en geeft de vijf gouden tips.

1. Let op je ademhaling

"Als er iets spannends te gebeuren staat, kruipt onze ademhaling omhoog. Dan zit het vaak helemaal bovenin de borst. Pak dan bewust een momentje om een paar keer diep in te ademen en helemaal uit te blazen. Zo verplaatst de ademhaling zich naar de buik en wordt de stress verlicht. Tót je plots weer aan dat telefoontje denkt, althans."

2. Ga iets actiefs doen

"Het belangrijkste wat je kunt doen, is afleiding zoeken. En dan het liefst iets van sport, zodat je brein echt met iets anders bezig is. Te warm om een stuk te gaan hardlopen? Ga dan lekker zwemmen. Voor anderen werkt het juist perfect om te mediteren. Op YouTube vind je genoeg filmpjes, waarmee je die gedachten even kunt verzetten."

3. Blijf niet thuis bij moeders

"Ook in het kader van de gedachten verzetten: trek er met wat vrienden op uit. Pak bijvoorbeeld lekker een terrasje. En misschien nog wel belangrijker: ga niet naast je moeder op de bank zitten! Die werkt waarschijnlijk alleen maar op je zenuwen. 'Heb je al iets gehoord? En nu?' Dat helpt op zo'n moment echt niet."

4. Kijk niet op social media

"Een van de slechtste dingen die je kunt doen, is op je telefoon kijken. Dan zie je al die berichtjes binnenkomen van klasgenoten die wel of niet geslaagd zijn. En jij maar denken: shit, ik heb nog niks gehoord. Zo blijf je continu geprikkeld."

5. Omarm de stress

"Weet dat het op zich niet verkeerd is om stress te voelen. De uitslag van je examens is een belangrijk moment, waar veel van afhangt. Daar ben je maanden mee bezig geweest, maar nu kun je er zelf niks meer aan doen. Het is tegen onze natuur om de controle zo uit handen te geven. Dan gaat ons lichaam reageren. Met wat trucjes kun je de ergste zenuwen onderdrukken, maar stress hoort er nou ook eenmaal een beetje bij."