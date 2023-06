Tientallen honden bevrijd die in vieze kooien zaten opgesloten in een tuin

Foto: Politie Maasland. Foto: Politie Maasland. Volgende Vorige 1/2 Foto: Politie Maasland.

De politie heeft in Oss ruim dertig honden in beslag genomen. De dieren waren er slecht aan toe. Ze zaten opgesloten in kooien, liepen in hun eigen uitwerpselen en kregen geen eten en drinken. Een van de honden is na bevrijding overleden. Dat meldt de politie woensdag.