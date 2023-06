Reekalfjes redden van de maaier: 'Een warmtecamera ziet veel meer dan wij'

Boswachter Erik de Jonge haalt deze week reekalfjes, complete eendennesten en fazantenkuikens uit de velden in natuurgebied De Brabantse Wal. Daarbij gebruikt hij een drone met een warmtecamera. Zo wil hij voorkomen dat de dieren per ongeluk worden opgeslokt als de velden worden gemaaid. "Als je één keer hebt meegemaakt dat een reekalfje wordt geraakt door een maaier, word je heel fanatiek in dit werk."

Al om vijf uur woensdagochtend stond hij in het natuurgebied tussen Woensdrecht en Bergen op Zoom. Het is deze week dagelijkse prik, want vanaf half juni mogen boeren de velden in het natuurgebied maaien. Maar niet voordat Erik en zijn collega's de velden hebben geïnspecteerd. Dat controleren kan tegenwoordig een stuk efficiënter dan jaren geleden. Ooit liepen ze met zeventig mensen over een veld om jonge dieren te vinden.

"De jongste dieren pakken we met handschoenen op."

"Dan misten we wel eens een kalfje, dat wil je echt niet meemaken. Dinsdag vonden we met de warmtecamera nog een reekalfje van een dag oud. Dat hadden we op de oude manier over het hoofd gezien", vertelt de boswachter van Brabants Landschap. Erik staat tijdens de klus met zijn collega's en een dronepiloot langs het veld. De drone vliegt met een warmtecamera over het veld. Tijdens de vlucht kijkt Erik mee op een scherm. "Als je een witte stip ziet oplichten, dan zit daar waarschijnlijk iets. Met de camera wordt ingezoomd, zodat je kunt zien wat het is. Met deze warmtecamera zie je zelfs muizen lopen." Daarna stapt hij het veld in om het dier te zoeken. De dronepiloot geeft aanwijzingen over de precieze plek. "Het liefste willen we dat een reekalf dan zelf wegrent, dan zorgen we dat het dier de bosjes in gaat. Maar de jongste dieren blijven liggen. Dan pakken we ze met handschoenen op, zodat er zo min mogelijk van onze geur aanzit."

"Je wilt niet zien en horen hoe zo'n beestje gillend door het veld rent."

Zodra een veld is doorzocht, belt hij de boer, zodat die meteen kan gaan maaien. "Die samenwerking verloopt heel goed, want ook de boer wil niet meemaken dat een dier in zijn maaier terechtkomt. Hij kan de dieren met het blote oog echt niet zien." Zelf is hij één keer ooggetuige geweest toen een reekalfje in een maaier terechtkwam. "Je wilt niet zien en horen hoe zo'n beestje gillend door het veld rent met afgemaaide pootjes. Als je dat één keer hebt meegemaakt, word je heel fanatiek in dit werk." Na drie dagen vroeg opstaan, staat de teller inmiddels op twintig reekalfjes. "Vandaag vonden we er maar liefst tien. Maar ook jonge hazen en piepkleine kuikens van een fazant hebben we eruit gehaald en in de bosjes gezet. Als we complete nesten vinden, zetten we er stokken omheen zodat de boer eromheen maait."

"We zagen vanaf 120 meter hoogte hoe een ree haar kalf voedde."

François Coppens is dronepiloot en stond woensdagochtend naast Erik in het veld. De techniek van drones en warmtecamera's wordt volgens hem steeds beter. "We zagen vanmorgen vanaf 120 meter hoogte hoe een ree haar kalf voedde in het hoge gras. De drone horen ze niet en we konden heel ver inzoomen. Zo zagen we hoe het vrouwtje haar kalf voedde. Zoiets zie je normaal gesproken niet, dat is echt heel bijzonder."