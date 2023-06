Efteling-opa Wim moet 'steeds maar janken' omdat iedereen hem wil helpen

Nog steeds raakt 'Opa' Wim Wouters (94) in tranen als hij eraan denkt: nooit meer kan hij op de fiets naar zijn geliefde Efteling. Maar inmiddels huilt hij ook om aan andere reden. Hij krijgt namelijk vanuit alle hoeken van de provincie hulp aangeboden. Er is zelfs iemand die hem een scootmobiel wil schenken. Dat doet hem veel. "De Efteling houdt mij in leven."

Sven de Laet & Ron Vorstermans Geschreven door

Iedere dag stond hij om negen uur 's ochtends aan de poort. Wim beloofde zijn vrouw op haar sterfbed dat hij altijd naar de Efteling zou blijven gaan. "Dat betekent echt veel voor mij." Toch besloot hij tot zijn grote verdriet na een reeks ongelukken zijn elektrische fiets op te bergen.

"Mensen willen zelfs de burgemeester inschakelen."

Nadat Opa Wim zijn verhaal deed bij Omroep Brabant, werd hij bedolven onder reacties en hulp. "Ik vind het geweldig. Ik moet steeds maar janken. Ik begin nou al weer te janken. Ik heb het er echt moeilijk mee", vertelt hij snikkend. "De hulp komt van alle kanten. Mensen willen zelfs de burgemeester inschakelen."



Er is nu zelfs hoop op een oplossing. Eddy Fukkink uit Kaatsheuvel wil Opa Wim dolgraag een scootmobiel schenken. Eddy heeft een bedrijf dat onder meer scootmobielen en rolstoelen verhuurt en verkoopt. "Iedere dag kwam hij hier langs gefietst. Toen hij een aantal jaar terug wat moeite kreeg met lopen, heb ik hem al eens een rollator geschonken. Dan kon hij tenminste zijn rondje door het park blijven lopen."

"Je hoeft het er maar met Wim over te hebben en de tranen schieten in zijn ogen."

"Die man moet je niet thuis weg laten kwijnen." Want dat is het allerbelangrijkst, vindt ook Eddy. "Jarenlang ging hij samen met zijn vrouw naar het park. Hoe droevig zou het dan zijn als hij zijn belofte aan haar niet meer na kan komen? Je hoeft het er maar met Wim over te hebben en de tranen schieten in zijn ogen." Daarom ging Eddy dinsdag al even bij Opa Wim langs. "Daar heb ik hem verteld dat hij zo een scootmobiel kan krijgen. Dan geef ik hem nog een paar lessen, zodat hij veilig op pad kan. Daar was hij heel blij mee."

"Er moet een laadpunt komen in het appartementencomplex."