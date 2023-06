'Opa Wim' (94) durft na 7 ongelukken niet meer naar de Efteling te fietsen

Na zeven fietsongelukken in drie jaar durft 'Opa' Wim Wouters (94) niet meer naar de Efteling te fietsen. "Zondag ben ik tegen een muurtje gefietst en kon ik niet meer zelf overeind komen. Een dag later ben ik voor een laatste keer naar de Efteling gefietst. Ik zwalkte over de weg en durf niet meer."

Hoeveel jaar hij al een fanatieke bezoeker van de Efteling is, kan Wim niet zeggen. "Het zal ergens rond de dertig liggen", zegt hij. "Ik heb een eigen rollator bij de ingang staan. Ik heb maandag nog de Pagode en Carnaval Festival bezocht, maar ik kwam er vooral voor de praatjes met het personeel." Ze kennen 'Opa Wim' bijna allemaal, hij kwam er bijna dagelijks.

"Ik fietste iedere dag twintig kilometer om fit te blijven."

De laatste keer Efteling is zonder al te veel bombarie voorbijgegaan. "Ik heb er ook niet veel ruchtbaarheid aan gegeven. Ik word er erg emotioneel van, alleen al als ik erover praat", zegt hij terwijl hij een zakdoekje voor zijn tranen zoekt. Wim leeft alleen en woont te dichtbij om in aanmerking te komen voor speciaal vervoer. Dagelijks fietste Opa Wim zo'n 20 kilometer op zijn elektrische fiets. Dat was niet alleen zijn ritje van Dongen naar Kaatsheuvel en terug maar ook door de omgeving. Je moet er wel iets voor doen om een fit te blijven", grapt hij.

"Ik vertrouw mezelf niet meer op de fiets."

Na corona was Opa Wim dolgelukkig dat hij weer naar zijn geliefde pretpark kon fietsen. Helaas verliep die fietstocht niet altijd gladjes. Drie keer fietste hij tegen een openzwaaiende autodeur. Twee keer botste hij tegen een andere fietser. Eén keer reed hij tegen een auto, wat hem een gebroken schouder bezorgde." "Eigenlijk valt het nog wel nog mee", relativeert Opa Wim. "Maar na de laatste botsing ben ik het vertrouwen in mezelf kwijt. Zeker omdat ik zelf niet meer overeind kon komen."

"De Efteling houdt Wim op de been."