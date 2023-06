Ook PvdA houdt geheime ledenvergadering over bestuursakkoord

Ook leden van de PvdA krijgen eerder te horen wat er in het provinciale bestuursakkoord staat. In een ingelaste, digitale ledenvergadering krijgen leden uitleg van de PvdA-onderhandelaars. Woensdag meldde Omroep Brabant dat GroenLinks zaterdag delen van het bestuursakkoord aan de leden presenteert. Dat leidde tot woedende reacties van oppositiepartijen.

Het akkoord wordt eigenlijk pas volgende week openbaar gemaakt, zo kondigde formateur Pieter Verhoeve eerder deze week aan. Maar leden van de PvdA en GroenLinks krijgen het dus al eerder te zien.

Toestemming

Dat partijen toestemming vragen of overleggen met hun leden over een bestuursakkoord komt vaker voor. Vooral voor linkse partijen is dit een gebruikelijke stap voordat er meebestuurd kan worden. "Dit doen we altijd zo", zegt PvdA-fractievoorzitter Ward Deckers. "Het is gebruikelijk dat we een akkoord pas tekenen als de leden het ermee eens zijn."

Wat de oppositie zo boos maakt, is dat leden van GroenLinks en nu ook de PvdA eerder weten wat er in het bestuursakkoord staat dan de rest van de Brabanders. Zij vinden dat de leden van die partijen niet boven de rest van de Brabanders en Provinciale Staten staan.

Nico Heijmans (SP) zei daarover: "Presenteer dan aan iedereen een concept-bestuursakkoord. Met daarbij de opmerking dat partijen daar nog mee in moeten stemmen. Dan heeft iedereen dezelfde informatie op hetzelfde moment."

Woensdagavond kregen de PvdA-leden een mail van het partijbestuur met daarin de uitnodiging voor een online vergadering. Daarin zullen de onderhandelaars van de PvdA toelichting geven over het bestuursakkoord.

Risico op lekken

De vergadering van de PvdA is dus digitaal en dat maakt het risico op lekken groot. Een niet-lid zou namelijk gewoon mee kunnen kijken met iemand die wel lid is. Daardoor en door de ledenvergadering van GroenLinks een dag later bestaat het risico dat de inhoud van het bestuursakkoord komend weekend al op straat komt te liggen.

