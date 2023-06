Regen op komst, maar eerst een hete en benauwde zondag

Het is nog een paar dagen afzien in de zon, maar na het weekend komt er toch echt regen. De komende dagen zijn er eerst nog hoge temperaturen met af een toe een paar stapelwolken, maar over het algemeen is het zon, zon, zon.

"Zondag wordt de warmste dag", legt Johnny Willemsen van Weerplaza uit. "Dan krijgen we temperaturen van 30 en misschien zelfs 31 graden." Omdat de luchtvochtigheid toeneemt, zal het vooral een benauwde dag worden. Maar begin volgende week wordt het natter. "Het is lang geleden, maar het lijkt er toch heel sterk op dat we volgende week regen en onweer gaan krijgen", zegt Willemsen. "De tweede helft van de week wordt het dan wel weer gewoon zomers." De regen is dus maar van korte duur zijn en van echt noodweer zoals we eerder in de provincie hebben meegemaakt is geen sprake. LEES OOK: Waar blijven de onweersbuien? De weerman legt het uit