Zwemmen gevaarlijk voor vluchtelingen: geen zwemles en kennen gevaren niet

Vluchtelingen en migranten die gaan zwemmen, komen vaker in de problemen dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) komt dat doordat ze vaak geen zwemles hebben gehad en ze de gevaren van zwemmen in open water niet goed kennen. "Ze zijn het niet gewend."

Een jongetje van 6 dat sinds woensdag werd vermist bij recreatieplas De Lithse Ham in Lith, is donderdagmorgen dood gevonden. Hij was op het strand aan het spelen en verdween rond half zeven. Voor zijn leven werd al snel gevreesd. Het jongetje was met zijn ouders gevlucht uit Turkmenistan, een voormalige Sovjetrepubliek die grenst aan Iran. Hij woonde in een noodopvang in Oss.

Migranten en vluchtelingen zien vaak minder goed de gevaren van water in. "Er is geen twijfel dat die groep meer risico loopt op verdrinking", zegt Titus Visser van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). "We zien dat nieuwkomers naar verhouding vaker in de problemen komen."

Uit cijfers van het CBS over 2021 blijkt onder meer dat het risico op verdrinking 9 tot 10 keer groter was onder niet-Europese migranten onder de 20 jaar, dan onder jongeren die in Nederland zijn geboren.

De reden is vrij voor de hand liggend, zegt Visser. Nederland kent een zwemcultuur, maar in thuislanden van veel vluchtelingen en migranten is dat niet zo. "In Nederland leer je dit als kind al zwemmen. Dat moet ook in zo'n waterrijk land", legt hij uit.