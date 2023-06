264 asielzoekers in voormalig Whirlpoolgebouw in Breda

In het oude Whirlpoolgebouw aan de Heerbaan in Breda komt een asielzoekerscentrum. Daar komen 264 kansrijke asielzoekers te wonen voor een periode van tien jaar. Na een flinke verbouwing komen er 33 woonunits, als een soort studentenhuis. De bedoeling is dat de bewoners er eind 2024 in kunnen. Om te wonen, in te burgeren en zich te verbinden aan Breda.

"Het wordt een gevarieerde groep", legt burgemeester Depla uit. Het zijn gezinnen, jongeren en alleenstaande asielzoekers. "En dan is deze opvang echt heel kleinschalig. We willen koste wat het kost situaties als in Ter Apel voorkomen."

Daarom is er gekozen voor een plek aan de Heerbaan aan de rand van de wijk Heusdenhout. Tegenover het hockeyveld en naast het oude Amrath-hotel. Het is een plek waar de asielzoekers niet midden in de woonwijk zitten, maar toch op een plek waar ze makkelijk de stad in kunnen.

Beveiliging, zorg en begeleiding

Om overlast zoveel mogelijk te voorkomen, zijn er duidelijke afspraken gemaakt met het Rijk. De nadruk ligt er echt op kansrijke asielzoekers: mensen met een grote kans op een verblijfsvergunning. Dat heeft de gemeente in de bestuursovereenkomst laten zetten. Elk kwartaal wordt dat gecontroleerd. Daarbij is er 24 uur per dag en zeven dagen per week beveiliging, zorg en begeleiding aanwezig.

Ook is het de bedoeling dat de bewoners integreren in de Bredase gemeenschap. "We hebben als voorwaarde gesteld dat de asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen, ook in Breda blijven", licht wethouder Wonen en Inburgering Arjen van Drunen toe.

De gemeente wil ook dat de asielzoekers in kleine groepjes Nederlands gaan leren, kunnen werken of vrijwilligerswerk kunnen doen. "Voor hun integratie is een zinvolle tijdsbesteding van groot belang", zegt burgemeester Depla. Hij doelt hiermee op de overlast die statushouders in het verleden hebben veroorzaakt uit verveling. "Laat ze werken."

Met de buurt

De gemeente gaat met buurtbewoners in gesprek over de uitvoering en gevolgen van de nieuwe opvang. "Niet iedereen zal blij zijn, maar het is iets wat we samen met elkaar moeten doen", aldus Depla.