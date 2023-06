Vissen in gevaar door de droogte: 'Als ze naar lucht happen is het mis'

Doordat het al meer dan een maand niet geregend heeft, dreigen vissen in Brabantse beken in gevaar te komen. De waterstand zakt snel en daardoor daalt ook het zuurstofgehalte in het water. "Als je ziet dat een vis zijn bek boven het water uitsteekt en naar adem hapt, dan moet je op", zegt Jos Kruit, droogtecoördinator van Waterschap Aa en de Maas uit. Het waterschap heeft vispassages afgesloten om te voorkomen dat het water nog verder zakt en roept iedereen op de vissen in de gaten te houden.

Een vis in nood kun je op twee manieren herkennen. "Als een vis naar adem hapt, betekent dat dat hij te weinig zuurstof binnenkrijgt en dat boven water wil aanvullen. Als je een vis op de bodem ziet spartelen, is het waterpeil te laag en kunnen ze niet meer verder zwemmen." Als iemand dit ziet gebeuren, vraagt het waterschap dit aan hen te laten weten. "Wij kunnen dan de vissen gaan helpen. Helaas kunnen wij niet alle beekjes constant controleren, dus hopelijk let iedereen een beetje mee op." De medewerkers van Aa en de Maas controleren wel regelmatig het zuurstofgehalte in het water.

"Het kan ook gewoon met visnetjes gebeuren en door de beek te lopen"

Als het nodig is, kan het waterschap de vissen te helpen. "We werken samen met Sportvisserij Nederland om de vissen dan uit het water te halen. Ze lopen dan door het water met schepnetjes en de gevangen vissen worden naar een andere beek gebracht." Het waterschap heeft ook maatregelen genomen om te voorkomen dat beken droog komen te staan. "We hebben nu de vispassages afgesloten. Die zijn ervoor bedoeld dat vissen langs dichte stuwen kunnen zwemmen." Die passages zijn dus een goede oplossing voor de vissen, maar niet voor de waterstand. "Beekopwaarts zakt het water dan nog sneller en dat moet met het afsluiten van die vispassages worden voorkomen."

"Helaas hebben we het weer niet in de hand."