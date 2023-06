Cardiologen Amphia meldden 1,8 miljoen aan extra inkomsten niet

Meerdere cardiologen in het Amphia-ziekenhuis in Breda hebben van leveranciers van medische hulpmiddelen meer betaald gekregen dan het toegestane maximum. Het gaat om vergoedingen die ze kregen voor advieswerk. Daarnaast hebben de medisch specialisten betalingen verborgen gehouden voor hun ziekenhuisbesturen en ook niet gemeld in het openbare Transparantieregister.

Dez conclusies staan volgens de NOS in een rapport van externe onderzoekers, die ernaar keken in opdracht van het ziekenhuis.

'Gewoon niet goed'

De cardiologen handelden hiermee in strijd met de regels die ongewenste beïnvloeding en omkoping van artsen moeten voorkomen. Het ziekenhuisbestuur benadrukt dat er voor dat laatste in het Amphia geen aanwijzingen zijn gevonden. Wel worden maatregelen genomen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Anneke Jeurgens, vertegenwoordiger van de medisch specialisten in het ziekenhuis, noemt de ongeoorloofde betalingen 'gewoon niet goed'. Volgens haar hadden de betreffende cardiologen beter moeten weten. "We gaan die betalingen corrigeren."

Betalingen achtergehouden

Het Amphia gaf opdracht voor onderzoek na publicaties van de onderzoeksredactie van NOS en Nieuwsuur. Daaruit bleek al dat cardiologen in meerdere ziekenhuizen betalingen van leveranciers van medische hulpmiddelen buiten het zicht van hun ziekenhuis hielden. Ook kwam daarin aan het licht dat in het Transparantieregister meerdere betalingen aan medisch specialisten ontbreken.

Dat ook cardiologen in het Amphia meerdere betalingen niet in dat register hebben opgegeven, was nog niet bekend. Dat register is juist bedoeld om volledige opening van zaken te geven over de banden van artsen met de farmaceutische bedrijven en de medische hulpindustrie. Daarnaast vroegen meerdere cardiologen in het Amphia-ziekenhuis dus te hoge uurtarieven voor hun werkzaamheden voor de medische hulpmiddelenindustrie. Juist deze betalingen hielden de cardiologen achter voor het ziekenhuis.

'Dit kunnen we niet tolereren'

Volgens de regels moeten de uurtarieven 'in redelijke verhouding staan tot de werkzaamheden', om beïnvloeding te voorkomen. Daarom heeft de sector zelf maximale uurtarieven vastgesteld, in samenspraak met het ministerie van VWS en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Medisch specialisten mogen dit jaar maximaal 187 euro per uur ontvangen.

Eerder berekende NOS/Nieuwsuur dat er in drie jaar tijd 1,8 miljoen euro aan ongeoorloofde betalingen is uitgekeerd aan cardiologen in het Amphia. Het ziekenhuis wil verder geen details geven over de betalingen en bedragen die de onderzoekers nu hebben gevonden.

Het aantal cardiologen dat betalingen verzweeg, zou kleiner zijn dan vijf. Op de vraag of individuele cardiologen zijn berispt, geeft het bestuur geen antwoord. Wel zegt Jeurgens: "De vakgroep cardiologie ziet in dat ze verantwoordelijkheid moet nemen. We hebben een waarschuwing gegeven. Dit kunnen we niet tolereren, dit vinden we niet goed."

Bestemming geld

Het ziekenhuis zegt meerdere maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. Zo wordt het toezicht op de gedragscodes verscherpt en worden 'stappen gezet' om het wetenschappelijk onderzoek centraler te organiseren. Nu lopen de gelden daarvoor nog vaak via bv's en stichtingen van individuele artsen of maatschappen.

Verder laat het Amphia weten dat de cardiologen de te veel ontvangen bedragen zullen terugbetalen. Naar een bestemming voor het geld wordt nog gezocht. Het ziekenhuis is ook bij andere vakgroepen in het ziekenhuis nagegaan of er sprake is van ongeoorloofde betalingen. Dat is niet gebleken.

