Fans krijgen geen genoeg van Guus: extra concerten ‘Groots-De Laatste’

Fans van Guus Meeuwis kunnen duidelijk geen genoeg van krijgen van de 'Groots met een zachte G'-concerten. De kaartverkoop voor de laatste concertreeks in juni 2024 verliep vrijdagochtend bij de start zo overweldigend dat er twee extra concerten zijn toegevoegd. Die zijn op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni.

Dit weekeinde beklimt Guus Meeuwis driemaal het podium in het Philips stadion, voor de 2023-editie van Groots met een zachte G. Vrijdagavond is het eerste van drie concerten. Sinds de eerste editie in 2006 is 'Groots met een zachte G' uitgegroeid tot het grootste jaarlijkse muziekspektakel van een Nederlandse soloartiest.

Guus Meeuwis is verguld door de enorme belangstelling voor ‘Groots-De Laatste’. “Het is een bijna surrealistische ervaring om mee te krijgen dat zoveel mensen volgend jaar deelgenoot willen zijn van de laatste editie van 'Groots met een zachte G'. Ik ga aankomend weekend echt met vleugels in!”, schrijft hij op Instagram .

De grote vraag blijft: waarom zou je stoppen met iets dat zo succesvol is? Het is een vraag die de zanger de afgelopen maanden vaak is gesteld. “Ieder jaar dat ik een nieuwe editie van 'Groots' aankondigde, was voor mij een knijp-eens-in-m’n-arm moment. Steeds opnieuw dat gelukzalige gevoel dat ik het nóg een keer mocht gaan doen. Ik heb het niet één editie voor lief genomen", stelt Meeuwis.

"Altijd heb ik met mezelf afgesproken dat ik het nooit normaal mag gaan vinden en dat ik wil stoppen op het hoogtepunt. Dat hoogtepunt is niet te meten en voor m’n gevoel nog niet eens in zicht, maar die afspraak met mezelf is blijven staan. Soms moet je dan de ballen hebben om een beslissing te nemen die je rationeel niet kunt uitleggen. Ik ga er persoonlijk zorg voor dragen dat 2024 niet 'Groots', maar 'Grootst' wordt.”

