Guus Meeuwis helemaal klaar voor 3 keer Groots: 'Ik ben hier zo trots op'

Guus Meeuwis is zich aan het warmlopen voor een weekend Groots met een zachte G. Al neuriënd en met een gezonde spanning loopt de zanger door het Philips Stadion. Als het naderende einde van Groots ter sprake komt, wordt hij emotioneel: “Nu dringt het tot me door dat er iets bijzonders is gebeurd.” Dit wordt namelijk de laatste normale editie, volgend jaar is het ‘Groots-De Laatste’.

Donderdagmiddag was de eerste soundcheck en donderdagavond is het hele concert al eens geoefend. “Gezonde spanning is er, zenuwen zijn er niet meer”, vertelt Meeuwis als hij naar het podium loopt. “Ik verheug me vooral op de show. Je wilt laten horen en zien aan de mensen wat je bedacht hebt.”

Want Groots is meer dan Guus, het is een Brabants feestje met verrassingsartiesten. Zo stonden onder andere Bløf, Racoon, Di-Rect, Kraantje Pappie, Ilse DeLange en Danny Vera op het podium. En Guus Meeuwis regelde zelfs Doe Maar. Dit jaar is Flemming te gast, andere namen blijven tot vrijdagavond geheim.

In een goede week tijd is het voetbalstadion van PSV omgebouwd tot feestpaleis. “Ik ben echt verzot op die opbouwweek. We bedenken iets op papier en dan zie je dat hier allemaal ontstaan. Dat is iets magisch.”

Meeuwis wordt emotioneel als het gaat over het einde van Groots, zeker als collega-artiesten hem met complimenten overladen. “Het raakt me omdat ik zo trots ben. Ik dacht dat we dit één of twee jaar mochten doen. We zijn sinds 2006 bezig, dat is een half leven ongeveer. Nu komt het besef dat er iets bijzonders is gebeurd.”

Ooit was de droom van jonge Guus om als voetballer in het stadion van PSV te spelen. Het werd spelen in het stadion als artiest. “Eigenlijk is dat een veel betere keuze geweest. De gemiddelde voetballer speelt hier een jaar of vier, ik zeventien jaar”, lacht de zanger.

Het einde van Groots is niet het einde van Guus. “Er komen echt wel nieuwe plannen, maar wat weet ik nu nog niet.”

Terug naar vanavond, naar de start van Groots. “Het allerleukste is als de poorten open gaan en de eerste mensen naar binnen rennen.” Veel artiesten zijn blij als de laatste noot klinkt en het concert goed verlopen is, Guus Meeuwis niet. “Als de laatste noot klinkt, wil ik de volgende alweer horen. Daarom heb ik het zolang volgehouden.”

Guus Meeuwis verklapt al hoe hij het concert opent: “Ik begin met de oerversie van Per Spoor. Ik heb er echt zin in.”

