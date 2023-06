Piekbelaster of niet? 9000 boeren lieten dat al berekenen

Meer dan 9000 boeren hebben sinds maandag laten berekenen of zij onder een regeling voor piekbelasters vallen. Dat heeft stikstofminister Christianne van der Wal vrijdag gezegd.

Op de site van de zogeheten Aerius Check kunnen boeren hun actuele gegevens invoeren, waarna een speciale rekenmachine ermee aan de slag gaat. Zo komen boeren te weten of ze piekbelaster zijn en of ze gebruik kunnen maken aan de 'aanpak piekbelasting'. Ze kunnen dan kiezen om te innoveren, te verplaatsen of te stoppen in ruil voor vergoedingen.

'Woest aantrekkelijke' regeling

Minister Van der Wal ontkent dat er weinig animo is voor een regeling. Ze spreekt ondernemers die niet willen stoppen, maar ook die wel willen stoppen. "Er zijn ook andere mogelijkheden, bijvoorbeeld om te innoveren, verduurzamen of het bedrijf te verplaatsen."

Provincies geven volgens haar ook aan dat er boeren zijn die vrijwillig willen stoppen en dat daar lijsten van zijn. Het kabinet heeft een naar eigen zeggen 'woest aantrekkelijke' regeling bedacht waarmee boeren die op korte termijn willen stoppen 120 procent krijgen van de waarde van hun bedrijf.

Anoniem

Van der Wal baalt ervan dat sommige organisaties boeren afraden om de Aerius Check te doen, omdat het niet anoniem zou zijn. "Het is kwalijk dat dit de wereld in wordt geslingerd. Het is niet waar. De gegevens blijven alleen van jou, we slaan ze niet op en we doen er niks mee. Dit is vechten tegen de bierkaai van beeldvorming."