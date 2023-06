Voetbalclub in rouw na dood van clubleden: 'Het raakt iedereen'

Het zijn verschrikkelijke maanden voor Overloon en de plaatselijke voetbalvereniging SSS'18. In februari overleed trainer Maarten van het tweede elftal bij een ongeval, afgelopen maandag kwam jeugdspeler Thomas om het leven bij een eenzijdig ongeluk. "Het is verschrikkelijk voor onze hechte gemeenschap", zegt voorzitter Patrick Borghs.

Deze week opende SSS'18 de kantine voor iedereen om troost bij elkaar te zoeken. Patrick: "Thomas speelde bij onze O17 en O19, zijn broer voetbalt hier ook en z'n ouders zijn actief binnen de vereniging. Het overlijden van Thomas is een enorme klap. Het raakt iedereen in Overloon."

"Binnen vier maanden overlijden twee leden, dat maakt ontzettend veel indruk. We zijn er kapot van. We focussen ons nu op de uitvaart zaterdag en helpen waar we kunnen", zegt Patrick. Bij de club en op andere plekken in het dorp hangen vrijdag en zaterdag de vlaggen halfstok.

Voetbal is momenteel dus van ondergeschikt belang bij SSS'18. Toch speelde de club donderdagavond voor handhaving in de tweede klasse. "We moesten zondag voetballen, maar dat wilden we absoluut niet. De KNVB wilde het duel niet verzetten, totdat we als club het echt heel hoog hebben opgenomen. Toen kon verzetten naar de donderdag ineens wel. Dat we dat duel wonnen, leverde een enorme ontlading op. Ik heb dat gevoel nog nooit gehad op het voetbalveld."