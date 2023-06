Bouwen met hout moet de norm worden, hier laten corporaties zien hoe

Dirk van den Tillaar van woningcorporatie Area (foto: Jos Verkuijlen). Voor deel deel zijn er ook stenen en beton gebruikt (foto: Jos Verkuijlen). Jurgen Arts van Houtbouw Lente (foto: Jos Verkuijlen). Volgende Vorige 1/3 Dirk van den Tillaar van woningcorporatie Area (foto: Jos Verkuijlen).

De komende jaren worden 1000 sociale huurhuizen van hout gebouwd in onze provincie. Dat klinkt niet als heel veel, maar toch is het bijzonder. De Brabantse woningcorporaties zijn daarmee koploper in Nederland. Ze zien bouwen met hout als dé toekomst. “De grondstoffen raken op en het maken van beton en staal zorgt voor veel CO2-uitstoot", zegt Jurgen Arts van Houtbouw Lente.

In de Udense wijk De Bogerd laat woningbouwcorporatie Area 40 huizen bouwen. Ja, er zijn wat bakstenen te zien. Maar toch is een heel groot deel van zo'n pand gemaakt van hout en andere zogeheten biobased spullen. “Dat zijn materialen van natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen”, legt projectleider Dirk van den Tillaar van Area meteen uit. “Je zaait een plantje, dat oogst je en daar maak je bouwmaterialen van. Dat kan isolatie zijn of bijvoorbeeld plaatmateriaal”, vertelt hij. Van den Tillaar loopt naar een van de houten muren. Althans het lijkt hout. “Deze muren zijn gemaakt van bamboe. Dat wordt geoogst en versnipperd. Er gaat bindmiddel bij en daar pers je dan planken van.”

"Een dak vol plantjes."

Achter die gevel zit wel een houten skelet. “Het dak is een sedumdak. Dat is gemaakt van plantjes”, legt Van den Tillaar uit. "Die zorgen er ook voor dat er meer insecten komen." Daarmee zijn deze huizen voor een deel gebouwd van hernieuwbare materialen. Maar niet helemaal. Er zijn nog wat stenen muren en een deel van de constructie is van beton. Acht Brabantse woningcorporaties zijn twee jaar geleden gaan samenwerken om meer huizen van hout en andere hernieuwbare materialen te bouwen. Nu zijn er in de hele provincie zo’n 20 bouwprojecten. Samen zijn die goed voor 1000 huizen. “Dat zijn er best wel veel”, vindt Jurgen Arts van Houtbouw Lente. Zo heet de club van wooncorporaties waarbinnen ze samenwerken om meer van hout te bouwen. In heel Nederland bestaat nog maar twee procent van de nieuw gebouwde huizen uit hout. “Bij woningcorporaties is dat nog veel minder”, zegt Arts. “In Brabant gaan we meer dan tien procent van de nieuwe sociale huurhuizen van hout maken.”

“De grondstoffen raken op."