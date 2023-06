Opa Wim (94) beleeft eindelijk weer een gelukkige dag in de Efteling

Een nieuwe dag betekent een nieuw hoofdstuk in de soap van Efteling-opa Wim Wouters (94). Na zeven fietsongelukken in drie jaar durfde hij niet meer naar de Efteling te fietsen. Nadat hij bij Omroep Brabant in het nieuws kwam, kreeg hij vanuit alle hoeken van de provincie hulp aangeboden. Vrijdag kon hij eindelijk weer eens naar z'n favoriete pretpark. Hij werd gebracht door mede Efteling-fan Maurice.