Heldenmedaille voor mannen die bejaarde vrouw uit brandend huis redden

Ze stonden er met zijn tweeën broodnuchter bij toen ze zaterdag een heldenmedaille kregen opgespeld. Eind maart trapten John van den Broek en Ashraf Khannick in Roosendaal de voordeur in bij de 94-jarige Truus. Haar huis in Roosendaal stond in brand en de twee mannen aarzelden geen moment. "We zouden het zo weer doen."

"Uit haar huis kwam al rook. Toen hebben we de deur ingestampt, zijn naar binnen gegaan en hebben mevrouw eruit gehaald," vertelt John nuchter. Als Ashraf aan de brand terugdenkt heeft vooral het hulpgeroep van de vrouw en de rook die uit de brievenbus kwam indruk gemaakt. "Achteraf denk ik eigenlijk dat het levensgevaarlijk was wat wij hebben gedaan, maar op dat moment dacht ik alleen: hoe krijgen we die vrouw eruit?" Een minuut nadat de vrouw was gered knalde in haar huis de gasmeter uit elkaar: "Wij waren net op tijd, anders was het voor mevrouw slecht afgelopen", stelt John nuchter.

"Ik vind het normaal dat je je medemens helpt."