'Zelfs papa is bang voor deze spin!' Boswachter Frans Kapteijns niet hoor

Dit keer in Stuifmail vreemde slang in de tuin, hebben meeuwen ook braakballen en een spin met de naam kerkzesoog

Iedere zondag is er ook een nieuwe aflevering van de Stuifmail-podcast. Beluister deze hier:

Dochter zag een spin waar zelfs papa bang voor is

Moniek Huisman stuurde mij twee foto’s van een spin waar papa zelfs bang voor is. En dat kan ik me voorstellen, want op de eerste foto’s zie je een geheel zwarte spin met twee witte puntjes en dat ziet er angstaanjagend uit. We hebben hier te maken met de spin genaamd Kerkzesoog. Later kreeg ik nog een bericht van Moniek met als boodschap “en hij had familie”, zie foto twee. Deze kerkzesoog, ook wel Florentijnse muurspin genoemd, is een spin uit de familie zesoogspinnen, vandaar de naam. De meeste spinnen hebben namelijk 8 ogen, maar deze familie dus maar 6. Oorspronkelijk kwamen ze alleen voor in Zuidoost-Europa. Maar nu zijn ze ook steeds vaker noordelijk te vinden en dus ook in ons land. Deze spinnen bouwen een buisvormig web tussen de stenen en wachten aan het einde van de gang op een prooi. Ze jagen vooral op nachtvlinders en kakkerlakken. Maar een beet van zo’n kerkzesoog kan voor mensen ook pijnlijk zijn, het voelt namelijk als een wespensteek.

Insect op een beschutte plaats op een muur, wat is de naam?

Anita Geerts zag in de avond een insect op de muur zitten en ze vroeg zich af wat het was. Op haar foto zie je een bruin gekleurd insect met een lichtere bruine streep in het midden. We hebben hier te maken met een insect uit de orde van rechtvleugelige oftewel de familie van sprinkhanen en krekels. In dit geval is het een sprinkhaan met de naam zanddoorntje. Deze sprinkhanen zie je vooral in de duinen, in de buurt van water op grasland, op kale plekken in moerassen en op open bosgronden. En dan vooral bij net ontstane open zandige plekken. Soms zie je ze daar massaal. Wanneer die open structuur verdwijnt, vliegen de vrouwtjes naar nieuwe geschikte plekken om daar eitjes af te zetten. Ze kunnen goed vliegen, deze sprinkhanen.

Welk dier is hier aan het zwemmen?

Dinie Cortenbach stuurde mij een foto van een zwemmend diertje en vroeg wat het geweest kon zijn. Naar mijn idee heeft ze een zwemmende hermelijn gezien. Hermelijnen lijken heel erg op wezels, maar zijn een stuk groter. Wat je op deze foto niet goed kunt zien is de staart van de hermelijn, want dan zou het helemaal duidelijk zijn. Hermelijnen hebben namelijk lange zwaar behaarde staarten met een duidelijke zwarte pluimpunt. Dat laatste is het mooiste kenmerk van deze marterachtige. Hermelijnen jagen zowel overdag als in de nacht. Op het menu staan kleine zoogdieren jaagt, zoals woelmuizen, ratten en konijnen. Maar als ze de kans krijgen, pakken ze ook vogels en vogeleieren. Het bijzondere is dat ze ook grotere prooidieren, groter dan ze zelf zijn, aanvallen. Een beet in de nek is dan vaak voldoende. Zwemmen kunnen ze ook goed en soms springen hermelijnen het water in om een prooidier te vangen.

Zijn dat junikevers, die we nu zien vliegend rond de toppen van bomen?

Jan Willem Wassili zag in de avond rond negen uur op de camping waar hij zat allemaal vliegende kevers in de boomtoppen en hij vroeg zich af of dat misschien junikevers waren en stuurde mij een foto van zo’n kever. De foto is een beetje wazig, maar de junikever is toch goed herkenbaar. Ze lijken namelijk erg veel op de meikevers, maar zijn een stuk kleiner. Junikevers worden maximaal 18 mm groot, terwijl de meikevers toch snel zo’n 3 cm groot worden. Wat daarnaast ook helpt, is dat meikevers vooral voorkomen in de maand mei en junikevers in de maand juni. Tot slot valt bij de junikever ook nog op dat ze bijna volledig behaart zijn en ze hebben vrij lange, bruine poten. Maar het meest belangrijke is wel dat de dekschilden doorschijnend zijn en dus zie je het paar opgevouwen achtervleugels heel goed. Schadelijk zijn de volwassen kevers niet, maar hun larven, engerlingen genoemd, wel.

Welke vogel eet schaaldieren en laat daar braakballen van achter?

Arnout Smit stuurde mij een foto van wat volgens hem een braakbal is en hij vroeg zich af welke vogels braakballen hebben waarin schaaldieren resten zitten. Volgens mij heeft hij braakballen van meeuwen gezien. Veel mensen denken enkel dat uilen braakballen hebben, maar ook andere vogels maken braakballen. Onder andere roofvogels, meeuwen, ijsvogels en dus uilen hebben braakballen. In de braakballen zitten door die vogels onverteerbare onderdelenvoedsel en dat braken ze dus uit. Zo’n braakbal is per vogelsoort een bal die van vorm en inhoud verschillend is. Onderzoekers pluizen vooral braakballen van uilen uit, omdat braakballen van vogels zoals meeuwen, maar bijvoorbeeld ook kraaien, telkens zo sterk wisselend van vorm en inhoud zijn. Dit komt omdat beide vogelsoorten een ongelofelijk wisselend menu hebben.

Een paar jaar teruig filmde ik eens een torenvalk die net een braakbal uitspuugde, in de Biesbosch. Lees meer over deze ontmoeting op de website van De Visdief, ga naar deze link

Welke vogels, die op merels lijken, snoepen uit de pindakaaspot?

Saskia Vriens zag al enkele dagen een koppeltje vogels, die op merels leken, van de pindakaas snoepten. Ze heeft een foto van zo’n vogel kunnen maken die zat te snoepen van de pindakaaspot in een vogelkooi en ze vroeg zich af wat het voor een vogel was. Ik kan me goed voorstellen dat ze de vogel niet meteen herkent, omdat het een jonge vogel is. Het is namelijk een nog jonge spreeuw waarbij het verenkleed nog niet is uitgekleurd. Jonge spreeuwen zijn vooral lichtbruin van kleur, maar hebben een beetje oranjerode kleur aan de buitenste vleugelveren en dat zie je ook op de foto van Saskia. Die kleur zie je ook terug bij een volwassen spreeuw.

Welke slang kruipt er door de tuin in Eindhoven?

Pascalle de Laat stuurde mij een foto van een slang die door de tuin kroop en de vraag is of deze slang giftig is en ook of de slang gevaarlijk is voor spelende kinderen. Verder schreef ze in haar bericht dat ze gelezen had, dat er een slang ontsnapt is bij mensen thuis. Ik herkende de slang ook niet als een van de drie bekende slangen (gladde slang, ringslang en adder) en dus ben ik opzoek gegaan naar slangenkenners. Een van hen kwam met het volgende antwoord: “De slang op de foto is geen in Nederland bekende slang. Wat het wel is, is aan de hand van deze foto niet te zeggen. Het zal in ieder geval om een ontsnapte exotische soort gaan.” Het is dus een exotische slang, maar of dat de slang giftig ie of niet, kon zo niet gemeld worden. Misschien toch het best even de dierenambulance bellen, mocht de slang gezien worden.

Grote bruine kever in huis, netjes buiten gezet, maar wat was het?

Op die foto van Toine van Erp zie je een vrij grote kever met warme donkerbruine dekschilden. Volgens mij hebben we hier te maken met het vrouwtje van de neushoornkever. Deze keversoort heeft de naam te denken aan de redelijke grote hoornachtige stekel op de kop van de mannetjes. De vrouwtjes van de neushoornkever hebben een heel kleine hoorn, die nauwelijks zichtbaar is. Dankzij de toegenomen interesse in tuinieren en het maken van composthopen komen deze kevers steeds vaker voor in Brabant. In de periode van eind juni tot augustus vliegen ze tijdens de avonduren in zwermen in de buurt van geschikte broedplekken.

