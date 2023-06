Coach Penders verlaat Eindhoven en wordt assistent bij FC Utrecht

Rob Penders vertrekt als hoofdtrainer bij FC Eindhoven. De voormalige verdediger gaat bij FC Utrecht aan de slag als assistent van Michael Silberbauer. De 47-jarige Penders ondertekent een contract voor drie seizoenen. FC Utrecht gaat niet verder met assistent Aleksandar Rankovic.

"De ambities spreken mij aan om met FC Utrecht de juiste stappen te maken. De Eredivisie is altijd mijn doel geweest, dit is voor mij als coach ook de juiste stap in mijn ontwikkeling, bij een hele mooie club", aldus Penders, die zelf in het betaalde voetbal uitkwam voor RBC Roosendaal en NAC Breda.

"Rob heeft in de afgelopen twee seizoenen bij FC Eindhoven bewezen een uitstekende trainer te zijn. Zijn moderne kijk op het spel en de oefenstof die hij gebruikt om spelers uit te dagen, spreken ons erg aan", verklaart technisch directeur Jordy Zuidam de keuze voor Penders.

Het is nog niet bekend wie hoofdtrainer bij FC Eindhoven wordt.

