Politieauto ramt per ongeluk een huis in Veen, schade is groot

Een politiewagen is zaterdagavond per ongeluk tegen een huis aangereden in Veen. Het huis raakte flink beschadigd. Een agent is naar het ziekenhuis.

De politieauto verloor rond acht uur 's avonds de grip op de weg, zo meldt de politie op Twitter. De wagen reed van de Maasdijk en botste vervolgens tegen het huis. Dat raakte behoorlijk beschadigd. Een agent is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn geen andere mensen gewond geraakt. Volgens de politie is er nauw contact met de bewoners van het huis en zal de schade via de verzekering worden afgehandeld.