Vrouw gewond bij schietpartij in Eindhoven, verdachte opgepakt

Bij een schietpartij in Eindhoven is zaterdagavond iemand gewond geraakt. De politie heeft ook direct een persoon aan kunnen houden. De recherche is nog bezig met een onderzoek.

De melding van de schietpartij kwam rond half elf binnen bij de politie. Er was geschoten op de Van Zinncqstraat, in het stadsdeel Woensel. Daarbij is één persoon, een vrouw, gewond geraakt zegt een woordvoerder. Meer details ontbreken nog. Er is ook iemand aangehouden, een man. Maar wat er zich verder heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. De recherche is naar de plek van de schietpartij gegaan, om onderzoek te doen. De politie roept mensen op die iets hebben gehoord of gezien van de schietpartij, om zich te melden.