Maarten van der Weijden doet Elfstedentocht weer, nu ook fietsend en lopend

Hij heeft het al vaker gedaan, de Elfstedentocht. Maar vanaf deze zondag legt Maarten van der Weijden de lat voor zichzelf nog hoger. De oud-olympisch kampioen, die sinds kort in Vught woont, gaat voor een Elfstedentriatlon: tweehonderd kilometer zwemmen, tweehonderd kilometer fietsen en tweehonderd kilometer wandelen. De NOS doet samen met KRO-NCRV verslag van de prestatie.

In 2018 deed Van der Weijden voor het eerst een poging om de Elfstedenroute zwemmend af te leggen om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Die poging moest hij na 163 kilometer opgeven omdat hij ziek werd. Een jaar later lukte het bij een tweede poging wel. Hij legde de 195 kilometer toen af in drie dagen en ruim twee uur.

Krachttoer

De voormalig olympisch kampioen is zondagochtend om halfzeven gestart. De hele krachttoer moet tot en met 24 juni gaan duren:

18 tot en met 21 juni: zwemmen in alle elfsteden langs de Elfstedenroute.

21 juni: 200 kilometer fietsen over de Elfstedenroute.

21 tot en met 24 juni: tweehonderd kilometer lopen over de Elfstedenroute.

Ook met deze Elfstedentriatlon is het weer de bedoeling geld op te halen voor kankeronderzoek. Mensen kunnen een stukje meezwemmen, fietsen of wandelen, met als doel nog meer geld in te zamelen.

Van der Weijden is overigens niet de eerste die de Elfstedentriatlon aflegt. In juli vorig jaar leverde Stefan van der Pal dezelfde prestatie. Ook hij deed een week over de tocht: vijf dagen zwemmen, zeven uur fietsen en 32,5 uur hardlopen.

De bijzondere triatlon is live te volgen op YouTube: