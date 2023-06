Cora zat rustig aan de koffie tot een politiewagen tegen haar huis knalde

Opgelucht kijken Cora en Hans Klip uit Veen terug op de crash in hun huis zaterdagavond. Rond acht uur stond er ineens een politiewagen half in hun huis geparkeerd. Ze hoorden sirenes, het krassen van de wagen op het grindpad en vervolgens een harde knal. "Het akelige was de stilte daarna. Dat was echt luguber."

Cora zat zaterdagavond rustig in haar tuin met een kopje koffie als ze een sirene hoort. "Die komt wel heel dichtbij", dacht ze nog. Het werd steeds harder en harder, tot ze een enorme klap hoorde. "Daar schrok ik enorm van", maar met de schrik in haar benen ging ze toch maar even kijken.

Wat ze zag was een politiewagen die zijwaarts in het huis geparkeerd stond. "Het was ineens oorverdovend stil", zegt Hans. Hij zat boven in huis en sprintte naar beneden.

Hij is dan vooral verbaasd dat het om een politiewagen gaat. "Je verwacht van alles, maar niet de politie."

"Oh God", denkt Cora als ze de roerloze dienstwagen in de muur ziet staan. "Maar gelukkig gingen de deuren open en kwamen de agenten eruit." Cora en Hans voelen een vlaag van opluchting door zich heen gaan. "Net als de opluchting dat ik op dat moment niet in de kamer zat. Ik zit daar wel vaak", gaat de Veense verder. Het huis is namelijk flink beschadigd.