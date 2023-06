Toevallige ontmoeting met Guus Meeuwis heeft Niek Daamen veel opgeleverd

Stomtoevallig stond de Tilburgse singer-songwriter Niek Daamen bij Guus Meeuwis thuis aan de deur. Niek verkocht kunst om geld op te halen voor een eigen album. Dat album is er inmiddels, maar Niek heeft er meer aan over gehouden. "De manager van Guus luistert soms naar mijn nummers en geeft me tips."

Het album ‘what are you up to?’ waarvoor hij een jaar geleden kunst verkocht om de opname te kunnen betalen, is er. "Het is al 52.500 keer beluisterd", zegt Niek trots. "Niet slecht voor een artiest zonder een groot platenlabel", vindt hij. Guus kocht toen niet gelijk iets van Niek aan de deur, omdat hij geen cash had. "Hij vroeg of ik de volgende dag naar 013 wilde komen, dan zou hij de kunst kopen." Dat gebeurde en daarna trok de singer-songwriter de stoute schoenen aan en vroeg Guus om nóg een gunst: "Ik was benieuwd of hij misschien naar mijn liedje wilde luisteren, en wilde laten weten wat hij ervan vond." Guus' manager wilde wel even luisteren. "Hij gaf aan dat ik veel talent had, maar dat mijn stijl nog te veel wisselde. Inmiddels heb ik een eigen sound ontwikkeld met een eigen stem."

"Stond op een haar na bij Ed Sheeran op het podium."

Het contact met Guus leverde Niek dus een stapje in de goede richting op, maar Niek leerde nog iets. "Je moet wat vaker de stoute schoenen aantrekken als muzikant", zegt hij vrolijk. "Ik heb veel bekendheid gekregen en ben veel gegroeid door op straat op te treden." Waar je in het buitenland op elk plein of in metrostations wel mensen met een omgekeerd hoedje voor zich muziek ziet maken, komt dat in Nederland bijna niet voor. "Volgens mij mag je alleen in Tilburg versterkt muziek maken”, denkt Niek. Zonde, vindt hij, want daardoor komen wel nieuwe kansen op het pad van singer-songwriters. Ook dat heeft Niek wel eens meegemaakt: "Na de ontmoeting met Guus vertrok ik naar Australië om op straat te kunnen optreden. Een bekende TikTokker maakte een video van me. Hij kon uiteindelijk nét niet regelen dat ik bij Ed Sheeran op het podium stond", vertelt hij. "Maar dat soort dingen maak je alleen mee als je jezelf af en toe voor de leeuwen gooit."

"Er kan veel gebeuren in een jaar, misschien sta ik over een jaar wel op Groots."

Hoewel de Engelstalige snelle nummers van Niek ver afstaan van die van de Tilburgse ster, groeide Niek wel op met de hits van Guus. "Mijn vader was groot fan. Heel het gezin zong altijd mee in de auto", herinnert hij zich grinnikend. "Het is echt onderdeel van mijn jeugd." Op dit moment staat Niek op het punt om naar Parijs te verhuizen, om daar nog meer op straat op te treden en zijn stoute schoenen neemt hij zeker mee. "Ik heb zelf een keer met Flemming gespeeld en die staat nu ook bij Guus over een podium. Er kan veel gebeuren in een jaar. Wie weet sta ik op de laatste editie van Groots wel met Guus te spelen." Lees ook: Niek belde per ongeluk aan bij Guus Meeuwis en kan nu een album opnemen