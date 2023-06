Niek belde per ongeluk aan bij Guus Meeuwis en kan nu een album opnemen

Heel soms gebeurt het dat iemand met zijn neus in de boter valt. Het overkwam de beginnende Tilburgse singer-songwriter Niek Daamen. Om aan geld te komen voor een album ging Niek met kunst langs de deur. Nietsvermoedend belde hij aan bij... Guus Meeuwis. En zo begon een klein avontuur.

"Ik besloot huis-aan-huis artwork voor mijn album te verkopen. Ik belde per ongeluk aan bij iemand die ik dacht te herkennen. Hij kwam naar buiten, maar deze man had geen bril op waardoor ik niet meteen zag wie het was. Bleek het Guus te zijn."



Toch moest hij zijn kunst weer onverkocht mee naar huis nemen. Guus had op dat moment namelijk geen geld bij zich. De - op dat moment - cashloze zanger wilde toch wat voor zijn onbekende stadsgenoot betekenen.

Hij nodigde Niek daarom uit om bij zijn concert in poppodium 013 langs te komen. Daar kreeg de carrière van de talentvolle Niek een nieuwe impuls. Die avond werd het contact gelegd en kon Guus wél rijkelijk zijn portemonnee trekken.

"Ik ben er nog van onder de indruk", vertelde Niek vrijdagavond uitgebreid in het nieuwe radioprogramma WieKent Bjorn op Omroep Brabant.

