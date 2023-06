Jans zoon handelde in wapens zonder dat hij het wist: 'Ik schrok me dood'

Jan is net op vrije voeten, nadat hij zes weken heeft vastgezeten. Hij vraagt zich nog steeds af wat hem is overkomen. Eind april werden in zijn huis in Oisterwijk wapens, explosieven en munitie gevonden. Zijn 31-jarige zoon, die er ook woonde, werd meteen opgepakt. Jan vertelt nu dat hij van niets wist. Hij doet zijn kant van het verhaal aan Omroep Brabant.

Op die bewuste vrijdagavond was hij bij kennissen op visite. Rond tien uur reed hij terug naar huis, toen de vriendin van zijn zoon belde: “Ze was in alle staten. Er was geschoten en gevochten bij de loods waar ik de spullen van mijn hoveniersbedrijf opsla.” De politie heeft daarna de loods doorzocht en vond wapens en explosieven in een gesloten locker.

Jan vertelt dat hij zich doodschrok van het nieuws. “Ik wist van niets!”, benadrukt hij. “Ik kwam niet vaak in de loods, soms om even een kettingzaag ofzo te halen. Mijn zoon was er wel eens, maar hij vertelde dan dat hij daar was om aan zijn auto te sleutelen.”

Hoe het kan dat Jan daar nooit iets van gemerkt heeft, snapt hij zelf ook niet. "Achteraf ben ik misschien naïef geweest. Maar de wapens waren ook niet gewoon in de keuken of woonkamer verstopt. Ze waren gevonden in het zoldertje boven zijn slaapkamer. Ik kwam daar nooit."

Op de terugweg naar huis werd Jan door de politie gebeld, ze wilden hem graag spreken. “Ik ben ’s nachts zelf naar het politiebureau gereden.” Omdat in de loods, die op Jans naam staat, wapens waren gevonden, is de politie ook bij hem thuis gaan kijken. Ook daar kwamen ze wapens tegen.

Jan stopt even. Hij zucht hoorbaar. “Ik had best een aardige band met mijn zoon”, zegt hij dan met trillerige stem. Hij woonde sinds februari tijdelijk bij Jan, tot hij een nieuwe woning gevonden had. “Een paar maanden geleden waren we nog samen de kinderkamer aan het verven in zijn huis in Oss. Ik kan niet geloven dat hij dit voor mij heeft verzwegen. Hij werkte gewoon vijf dagen in de week. Hij had geld. Ik begrijp het gewoon niet. Waarom heeft hij dit gedaan?”

Sinds zijn arrestatie heeft Jan niet meer met zijn zoon gepraat. “Ik ben boos op hem. Ik hoop dat hij 3 of 5 of 8 jaar krijgt”, briest Jan. “Het interesseert me eigenlijk niet.”

Dan bedenkt hij zich: “Nee, tegelijk hoop ik niet dat hij zo lang vast zit. Hij heeft net een dochtertje.” Wel weet hij dat hij zijn zoon voorlopig even niet wil zien of spreken. “Ik verwijt mijzelf enorm dat ik zo naïef ben geweest. Ik wil weer rust in mijn leven.”

