Man (49) wil zijn hondje redden en verdrinkt in de Maas

Een 49-jarige man uit Den Bosch is maandagmiddag verdronken in de Maas in Den Bosch. Volgens de politie ging hij het water in, omdat hij z'n hondje wilde redden.

Omstanders zagen hem rond vijf uur het water in gaan en verdwijnen. Zij hebben vervolgens de hulpdiensten ingeschakeld. De brandweer en de politie hebben onder meer met twee boten en duikers gezocht. Ook vanaf de kant is door de politie en de brandweer naar de man gezocht. Een traumaheli bracht medisch personeel, een politieheli werd ingezet om de man te vinden in het water. Hondje gered

De man is uit het water gehaald en gereanimeerd, om kwart over zes liet de politie weten dat de man is overleden. Het hondje is gered. Op de Maasboulevard stonden veel mensen die zagen hoe de man uit het water werd gehaald.

Brandweer zet duikers in om man te vinden (foto: Iwan van Dun / SQ Vision).

Omstanders zagen hoe de man uit het water werd gehaald (foto: Iwan van Dun / SQ Vision).