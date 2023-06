Auto's botsen op kudde schapen op snelweg, zeker twaalf dieren komen om

Een kudde schapen is maandag rond vijf uur aangereden op de snelweg A4, vlakbij Dinteloord. Een bestuurder raakte gewond en zeker twaalf schapen kwamen om het leven. In totaal dertig dieren waren losgebroken en liepen op de snelweg. Verschillende auto’s raakten de dieren maar kwamen ook met elkaar in botsing.

Let op: de videobeelden bij het bericht kunnen als schokkend worden ervaren.

Op beelden is te zien dat er op de snelweg een aantal schapen is aangereden. De dieren liggen verspreid over de weg.

Levenloos op de snelweg

Volgens een woordvoerder van de politie kreeg zij meerdere meldingen van loslopende schapen op de snelweg. “Verschillende auto’s kwamen in botsing met de dieren, daardoor zijn er ook aanrijdingen ontstaan tussen de auto’s. Een deel van de schapen is overleden. De rest van de dieren is van de weg gehaald door de politie en Rijkswaterstaat.”

In eerste instantie wist de politie niet exact hoeveel dieren er waren omgekomen, later op de avond meldde ze dat twaalf schapen de aanrijding niet hebben overleefd. Op beelden is te zien schapen levenloos op de snelweg liggen.

Losgebroken

De gewonde bestuurder is nagekeken in een ambulance, het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. De politie heeft inmiddels met de eigenaar van de schapen gesproken, de beesten zouden zijn losgebroken en zo op de snelweg terecht zijn gekomen.

De A4 werd in eerste instantie volledig afgesloten, later is de weg deels vrijgegeven. Vanaf acht uur is de A4 weer volledig open.