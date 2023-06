Dumpen afval naast containers lijkt schering en inslag: 'Asociaal'

"Gewoon schandalig!" De verontwaardiging over het dumpen van afval - soms een complete huisraad - naast containers is enorm. Na het artikel van maandag over massaal gedumpte troep naast ondergrondse containers in Den Bosch stromen op de redactie van Omroep Brabant verhalen en foto's binnen van plaatsen waar dit ook schering en inslag is. "Stenen, stoelen, vrieskisten... mensen met een scootmobiel of rollator kunnen er niet langs. Asociaal!"

"In Tilburg-Noord wordt in het weekend bij het winkelcentrum aan het Wagnerplein zoveel afval gedumpt", laat Anja weten. "Gewoon schandalig!" Volgens Robert is dit ook in Helmond 'elke dag' het geval, bij het Advocaat Botsplein en de Heistraat. Jacqueline ziet hetzelfde geregeld gebeuren bij de kledingcontainers bij winkelcentrum De Bus in Helmond en bij de Leonarduskerk. "Daar dumpen ze ook allerlei spullen bij de containers. De gemeente is hiervan op de hoogte."

Rotzooi bij de ondergrondse container aan het Advocaat Botsplein en de Heistraat in Helmond (foto: Robert Pauw).

"Het wordt toch wel opgehaald door de gemeente..."

Sjef en Nettie stippen het stadsdeel West II in Den Bosch aan. "Daar mogen ze de brandgangen weleens controleren", meent Nettie. "Stenen, stoelen, vrieskisten... Mensen met een scootmobiel of rollator kunnen er niet langs. Asociaal!" Sjak en Wies zien met grote regelmaat troep liggen bij de containers aan de Oude Vlijmenseweg.

Met grote regelmaat ligt er troep langs de kleding-, glas-, afval- en plasticcontainers aan de Oude Vlijmenseweg in Den Bosch (foto: S. Wubben).

Ook Wim ergert zich aan het afval dat gedumpt wordt. "Niet alleen bij de containers, ook ergens anders bij mij in de buurt in Oosterhout. Gewoon, anoniem. Aan de straatkant van de flats. Het wordt toch wel opgehaald door de gemeente..."

"Ondanks veelvuldig klagen, wordt er niets aan gedaan."

"Ook in Oss kunnen ze er wat van", laat A. Vos weten. "De gemeente lijkt het prima te vinden, want ondanks veelvuldig klagen wordt er niets aan gedaan."

Ondanks veelvuldig klagen wordt volgens buurtbewoners 'niets aan het afval naast de containers gedaan' (foto: A. Vos).

Deze containers in Oss zijn geleegd, maar de troep ernaast ligt er nog (foto: Erik van den Broek).

Marti ziet het onder meer gebeuren bij het Osse winkelcentrum De Ruwert. "Maar zo is het in heel Oss. De gemeente Oss meldt dat de inwoners minder afval storten bij gemeentelijke stortplaats en minder afval via huisvuilcontainers. Maar zeven dagen in de week rijdt een vrachtwagen rond om bij alle grondcontainers de rotzooi op te ruimen die mensen dumpen! De ene bewoner betaalt negen euro om een matras in te leveren en de ander dumpt het gewoon bij de container. Het wordt toch opgehaald."

Een puinhoop bij een container vlakbij winkelcentrum De Ruwert in Oss (foto: Marti Suppers).

Waar je een winkelwagentje zoal niet voor kunt gebruiken... (foto: Marti Suppers).

Een berg vuilniszakken op straat in Oss (foto: Marti Suppers).