Hooikoortspatiënten kijken uit naar de regen: 'Ik wil weer naar buiten'

Als we de weersvoorspellingen mogen geloven zit er regen en hagel aan te komen. Goed nieuws voor de hooikoortspatiënten, want regen betekent minder pollen. Hooikoortspatiënt Geertje van Dooren uit Wintelre: "De ideale zomer is gewoon 's nachts heel veel regen en overdag een zonnetje." Door de regen blijven de pollen namelijk plakken aan de grond en dat is ideaal voor mensen met hooikoorts.

Naar verwachting valt er op dinsdagavond in grote delen van de provincie 20 tot 30 millimeter regen. "Dat is echt ideaal", legt Geertje uit. "Zo rond de 1 millimeter regen begin ik als hooikoortspatiënt enthousiast te worden. Alles daaronder verdampt zo snel dat het weinig effect heeft en de pollen weer in de lucht terecht komen." En als zo'n kleine bui in de nacht valt is het helemaal niks. "Dan is het effect in de ochtend al weer weg. Met de grotere bui die nu verwacht wordt kan ik er hopelijk langer van genieten."

Ook bij het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond, dat een speciale hooikoortspoli heeft, kijken ze hoopvol uit naar de regen. Mieke Koenders is hooikoortsexpert in het ziekenhuis en is vooral blij voor de patiënten. "Een regenbui geeft kort verlichting aan mensen met hooikoorts. De afgelopen weken was het pollenniveau echt heel hoog en hadden ze heel veel last."

Volgens Koenders is de piek van het pollenseizoen bijna voorbij. "Meestal groeit gras tot ongeveer juli. Nu met die droogte van de afgelopen dagen is het gras bijna uitgegroeid. Ik denk dat over een week of twee de klachten minder worden voor hooikoortspatiënten." Dit jaar waren er veel meer pollen in de lucht dan de afgelopen jaren.