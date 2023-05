Geertje streed tegen hooikoorts, maar leert er nu mee te leven.

Vaak niezen, rode ogen en allergische uitslag op het lichaam. Voor mensen met hooikoorts en een allergie voor graspollen breekt nu een moeilijke tijd aan. Komende dagen wemelt het in de lucht van graspollen. En dat is op zijn zachtst gezegd niet prettig. Daar kan Geertje van Dooren uit Wintelre over meepraten. Haar leven staat voor het grootste deel in het teken van hooikoorts. Na de vele pilletjes, flesjes neusspray en homeopathische middelen, is ze inmiddels hoopvol een nieuwe weg ingeslagen.

In haar strijd tegen de uitwassen van hooikoorts volgde Geertje allerlei trajecten. "Ik ben begonnen bij de huisarts met pilletjes, neusspray en andere middelen. Totdat ze niet meer hielpen. De volgende stap was een homeopaat. Dat hielp wel iets, maar niet echt."

Haar vroegste herinnering aan hooikoorts moet in groep 3 geweest zijn van de basisschool, vertelt ze. "In deze periode liep ik dan altijd met een zonnebril op. In de klas volgde ik de lessen met rode ogen", vertelt Geertje.

Voor het niet naar buiten kunnen is inmiddels een oplossing gevonden. "We hebben veel glas in onze woning. Op die manier kan ik met de kinderen in contact blijven. Zelf zoek ik afleiding in tekenen en schilderen."

Alsof het niet op kon kreeg ze ook nog eens astma. "Dat beperkt me in deze moeilijke periode van het jaar heel erg. Ik kan niet normaal ademen en moet binnenblijven. Maximaal kan ik een uur naar buiten. Ga ik langer dan betaal ik daar later op de dag de rekening voor. Dat is echt verschrikkelijk."

Via via kwam Geertje terecht bij immunotherapie. "Twee jaar lang heb ik allerlei prikken gehad. Het begon met elke week een prik. Acht weken lang. Dat werden bij mij 26 weken. Ik kreeg ook hele grote plakkaten op mijn arm met allergische reacties. Daarnaast werd ik ook nog eens ziek. Dat was ook de bedoeling, want mijn lichaam moest antistoffen aan gaan maken. Nou, dat deed mijn lichaam niet. Ik heb dus twee jaar voor jandoedel die prikken gehad."

Hoopvol en vol enthousiasme heeft Geertje nu een speciale therapie gevonden: longrevalidatie. "In het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven volg ik een traject van twaalf weken", legt ze uit. Een batterij aan allerlei medische specialismes zijn de afgelopen periode aan de slag gegaan. "Ik heb allerlei longtesten ondergaan en daar is een sportprogramma uitgekomen. Ik ben nu kracht en cardio aan het opbouwen. Bijvoorbeeld door de trap op te lopen of een volle vaatwasser uit te ruimen. Van de fysiotherapeut moet ik elke dag een uur wandelen of fietsen op een lage intensiteit. Er wordt goed gekeken welke belasting ik in het dagelijkse leven aankan."

Met deze therapie zal Geertje niet van haar klachten afkomen. Dat weet ze. "Ik kan wel leren hoe ik het beste met hooikoorts kan omgaan. Een psycholoog begeleidt mij daarbij."

Geertje heeft al een keuze gemaakt. "In de zomer vlucht ik twee maanden naar het buitenland. Dat was een tip van een arts. Ik zit dan op een camping in Zuid-Frankrijk. Er is zuivere lucht en het is er zo heet dat de pollen het niet overleven. Daar kunnen mijn longcellen herstellen en zich vernieuwen. Daar heb ik volgens de arts in het najaar nog profijt van."

LEES OOK: Hooikoorts? Dan kun je de komende weken beter binnen blijven