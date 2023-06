Baas misbruikt jongen (17) die voor hem werkt: celstraf en tbs

Marko de P. (51) uit Geldrop moet 15 maanden de cel in, omdat hij vorig jaar augustus ontucht pleegde met een jongen van 17 die voor hem werkte. Ook krijgt De P. tbs met voorwaarden opgelegd. Hij moet zich laten behandelen en hij moet zich houden aan een lange reeks voorwaarden. De rechtbank verwijt de man vooral dat hij als baas en als veel oudere man misbruik maakte van een jongen in een ondergeschikte positie en hem geld bood.

In het kader van de teambuilding werd daar ook overnacht, maar De P. had heel andere plannen. Na een paar drankjes begon hij handtastelijk te worden. Eenmaal op de kamer wilde de jongen slapen. Met een onprettig gevoel en zijn kleren aan ging hij op bed liggen. Op het moment dat Marko zei te gaan slapen, gaf hij zijn werknemer een kus en een knuffel: “Je bent een lieve jongen."

De toen 50-jarige eigenaar van een klusbedrijf ontmoette de 17-jarige jongen in een tankstation waar die werkte. Hij bood hem meteen een baan en nam hem naar een tweedaagse klus in Bergeijk.

Baas: Vind je mij raar? Jongen: Nee maar je hoeft niet per se aan mli kont te zitten. Baas: Oh wat dan? Jongen: Gewoon, weet niet. Baas: Liever aan je lul? Jongen: Nee ook niet. Baas: Ja. Zal ik jou morgen lekker verwennen dan? Zonder aan je piemel te komen hoor. Ik zou wel willen, maar ja dat kost 100 euro en ja dat wil jij niet, dus ja dan houdt het op. Jongen: Klopt.

Na een tijdje vluchtte de jongen de badkamer in, waar hij zijn ouders appte. Die haalden hem uiteindelijk op. De ouders waren boos, zo bleek op de zitting: “Onze zoon was totaal in paniek. Hij zat als een bang vogeltje in de auto. Van een open, gezellige en vriendelijke jongen werd hij een gesloten puber met wie we soms wekenlang geen contact konden krijgen. Dat heb jij op je geweten.”

Marko heeft een seksuele voorkeur voor jongens net uit de puberteit. Hij had maar één doel toen hij de jongen van 17 een baantje aanbood: hem in bed krijgen. Daarom krijgt hij 15 maanden cel en tbs met voorwaarden.

De P. moet zich na zijn celstraf aan een reeks voorwaarden houden:

Geen strafbare feiten plegen

Meewerken aan reclasseringstoezicht

Niet naar liet buitenland

Opname in een zorginstelling

Ambulante behandeling

Begeleid wonen of maatschappelijke opvang

Meewerken aan time-out

Alcoholverbod

Contact met minderjarigen verwijderen

Kinderporno vermijden

Contactverbod

Locatieverbod (zonder elektronische monitoring)

