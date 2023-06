Baas misbruikt jongen van 17: ‘Ik dacht dat mijn leven niks meer waard was'

Een 50-jarige eigenaar van een klusbedrijf die een 17-jarige jongen zonder kluservaring ontmoet bij een tankstation en hem meteen aanneemt. Opmerkelijk, maar pas het begin van een schrijnend verhaal. Tijdens een klus in Bergeijk overnachten ze in een hotel en daar gaat het mis. Na een paar drankjes wordt Marko de P. handtastelijk. De jongen wil slapen, maar wordt volgens het Openbaar Ministerie misbruikt. Justitie eist een celstraf van 15 maanden en tbs.

Het begon allemaal een klein jaar geleden. Bij een tankstation in Eindhoven sprak Marko de jongen aan. Ondanks dat hij aangaf geen kluservaring te hebben, bood Marko hem een baan aan. In augustus 2022 kon de jongen beginnen. De twee hadden persoonlijke gesprekken. “Op de tweede werkdag hadden we het over ons adoptieverleden”, verklaarde het slachtoffer dinsdag in de rechtbank van Den Bosch. Net als Marko was hij namelijk geadopteerd. Het gaf de jongen een vertrouwd en veilig gevoel. Maar al vrij snel kwamen de seksuele opmerkingen. "Ik probeerde ze weg te lachen, maar je woorden werden daden. Ik kreeg klappen op mijn kont en kusjes in mijn nek”, verklaarde het slachtoffer later. Hij zei niet geïnteresseerd te zijn in mannen.

“Je bent een lieve jongen."

Eind augustus had Marko een grote klus in Bergeijk en daarom stelde hij voor om met het hele team in een hotel te slapen. “Dat doen we vaker. Na het werk wat biertjes drinken, lekker eten en teambuilding”, zei Marko tegen de ouders van de jongeman toen hij om toestemming vroeg. Achteraf bleken alleen Marko en de 17-jarige jongen er te slapen. Samen op één kamer. Marko maakte opmerkingen over hoeveel geld het hem kostte als Marko de jongen zou pijpen. Later ontkende Marko dat, maar er zijn geluidsfragmenten van. Met een onprettig gevoel en zijn kleren aan ging de jongen op bed liggen. Op het moment dat Marko zei te gaan slapen, gaf hij zijn werknemer een kus en een knuffel: “Je bent een lieve jongen."

“De tongzoen was zo heftig dat ik bijna stikte.”

Maar uit de geluidsopnames blijkt wat anders. Het slachtoffer zegt daarover: “Hij begon over mijn buik te aaien en ik gaf aan dat ik dat niet wilde. Maar hij ging door en ik verstijfde.” Uiteindelijk pijpte en zoende Marko de jongen. “De tongzoen was zo heftig dat ik bijna stikte.” Marko ontkent, maar DNA-sporen wijzen anders uit. Na een tijdje vluchtte de jongen de badkamer in, waar hij zijn ouders telefonisch waarschuwde. Die haalden hem uiteindelijk op. Zij haalden deze dinsdagochtend in de rechtbank in Den Bosch hard uit naar de verdachte. “Onze zoon was totaal in paniek. Onze boom van een vent zat als een bang vogeltje in de auto. Van een open, gezellige en vriendelijke jongen werd hij een gesloten puber met wie we soms wekenlang geen contact konden krijgen. Dat heb jij op je geweten.”

"Ik dacht dat mijn leven niks meer waard was."