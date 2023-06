Maythe (9) eert vermoorde moeder met pet en geeft hem aan haar idool Guus

Zo'n 35.000 bezoekers zagen afgelopen zondag hoe Guus Meeuwis tijdens zijn laatste Groots-concert van dit jaar plots met een pet uit het publiek rondliep. Nu blijkt dat het niet zomaar een pet was. De 9-jarige Maythe maakte de zwarte cap als ultiem eerbetoon aan haar moeder Marly, die vorig jaar door haar ex vermoord werd. "Ze zouden dit jaar voor het eerst samen gaan", vertelt haar oom Tony.

Ondanks het drama zat Maythe afgelopen zondagmiddag toch samen met haar vader in het stadion. In aanloop naar het concert maakten de twee een speciale pet met daarop de tekst: 'Marly en Guus 4Ever'.

Marly was groot fan van Guus en sloeg geen editie van Groots met een Zachte G over. Dit jaar moest extra speciaal worden. Voor het eerst zou ze samen met haar dochtertje Maythe in het stadion zitten. Zo ver kwam het niet. De 35-jarige Marly werd afgelopen juli in het Belgische Kinrooi doodgeschoten door haar ex. Ook haar neef, die haar probeerde te beschermen, werd vermoord.

"Op het moment dat we het stadion binnenliepen, vertelde Maythe dat ze die pet heel graag aan Guus wilde geven", vertelt oom Tony, die er ook bij was. "Dat zal best, dachten we toen nog. Er zijn zo veel mensen die iets voor hem hebben meegenomen."

Dus was de verbazing extra groot toen de zanger al vroeg in het concert langsliep. "Na een paar nummers stond hij vlak voor ons. En ja hoor, hij pakte de pet aan. Hij heeft er een heel nummer mee rondgelopen. Zelfs even op zijn hoofd." Waarom hij uitgerekend bij Maythe stopte? "Dat moet wel toeval zijn geweest."

Een paar dagen later realiseert Tony zich hoe bijzonder het moment was. "Het voelt heel dubbel. We hadden veel liever gehad dat Marly bij ons in het stadion had gezeten. Maar zo wordt het toch een heel bijzondere herinnering."