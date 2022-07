Dubbele moord in België: beide slachtoffers komen uit Brabant

De twee slachtoffers van de dubbele moord in België zijn de 35-jarige Marly uit Best en haar 40-jarige neef Martinus uit Eindhoven. De neef sliep bij haar als 'beschermengel' omdat Marly belaagd werd door haar ex, de 56-jarige Enrico V.

Dat meldt de Belgische krant Het Belang van Limburg.

Enrico V. is de ex van Marly en werd dinsdag voor zijn huis in Eindhoven opgepakt. Zij laat een jonge dochter achter. Martinus, die bij zijn vrienden bekend stond als 'Witte', was volgens Het Belang van Limburg vurig supporter van voetbalclub PSV. Hij had een vrouw en twee jonge zonen.

Uit het niets toegeslagen

Het drama voltrok zich deze week in Geistingen, dat net over de grens bij Weert ligt. De Belgische krant meldt dat V. in de nacht van maandag op dinsdag toesloeg 'op het moment dat geen van de slachtoffers dat verwachtte'.

V. zou het appartement van Marly binnen zijn gedrongen met een vuurwapen en beide slachtoffers hebben doodgeschoten.

Beschermengel

Het Belang van Limburg schrijft dat Martinus, de neef van Marly, bij haar sliep om haar te beschermen tegen Enrico V. Volgens de krant was de neef al een tijdje de 'beschermengel' van Marly. De verdachte zou zijn ex hebben gestalkt.

Het parket van Limburg heeft Nederland gevraagd om Enrico V. over te leveren aan België. V. zit nu nog in Nederland vast.

